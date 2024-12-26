聽新聞
0:00 / 0:00

新時代圖書館評比 質化須勝量化

聯合報／ 記者何定照／台北報導
高雄市立圖書館總館。圖／本報資料照片
高雄市立圖書館總館。圖／本報資料照片

國家圖書館製作閱讀力報告原本出於善意，相關數據卻在各縣市政績角力下不合理飆高，資深書業人士羅玫玲表示，圖書館與圖書產業本應聯手推動閱讀，如果身為下游的圖書館數據出問題，與上游業者無法連動，彼此將難合作。她建議圖書館評比在量化指標外，也該有軟性、質化指標。

羅玫玲說，近年出版業眾所皆知低迷，日前她看政大圖書館統計，大學生到館率及借閱率也逐年衰退，這與出版業狀況相當吻合。但根據國圖閱讀力報告，各公共圖書館數據連年飆高，難免讓出版人感到疑惑。就她多年經驗，愛讀書的人不可能永遠只借書、不買書。

羅玫玲建議，閱讀力報告數據應建立專業的檢核機制，且以去識別方式公開內容，以避免可疑的操作。另也須建立新的指標，不強求借閱率或到館人次年年成長，畢竟這和當今數位多元化社會趨勢背道而馳。

在她看來，更重要應是展現優秀的圖書館典範，比如雲林土庫圖書館如何貼近社區需求服務、台南市總圖積極與在地獨立書店合作、台東花環小學圖書館向在地獨立書店採購原住民主題書目等，讓其他圖書館效法。

台灣師範大學圖書資訊學研究所名譽教授陳昭珍表示，歐美等國評比早期雖也用數據指標，但後來都用guideline指引。數據這類「硬指標」只談要有多少書、借多少書，「指引」在意的則是新時代圖書館應有面貌與服務。

教育部表示，每年都由三所國立圖書館輪流舉辦「全國公共圖書館發展會議」，將把閱讀力報告指標修正案納入二○二五年度全國公共圖書館發展會議提案討論，以更客觀及符合圖書館發展趨勢的指標，鼓勵公共圖書館持續精進發展。

出版業 圖書館 獨立書店

延伸閱讀

TPBL／海神球員前進幼兒園 艾德化身聖誕老人送驚喜 

海上圖書館望僕號首來台 泊高雄獲海委會贈320本書

「幸町日式宿舍」化身公益圖書館

新北秀峰高中、暨大附中推廣閱讀 獲選績優圖書館

相關新聞

國圖衝閱讀力 地方角力拚政績

國家圖書館每年發布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」都深受矚目，不過圖書館界傳出，近年借閱冊數等數據在地方首長較勁政績...

新時代圖書館評比 質化須勝量化

國家圖書館製作閱讀力報告原本出於善意，相關數據卻在各縣市政績角力下不合理飆高，資深書業人士羅玫玲表示，圖書館與圖書產業本...

陸生來台卡關 教部大陸旅費預算遭砍25萬

大陸自一○九學年度宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍編列七十五萬元「大陸地區旅費」，立委認為預算編列草率，決議凍結廿五萬元...

台中師生衝突！警入校帶走國小生掀議 校長自請處分後「懲處今曝光」

台中市某國小因師生衝突，教師報警讓警察自校園帶走學生；教育局今天表示，校長自請處分，日前召開校長考核小組會議，決予懲處，...

女性投入STEM領域 教部有補助

教育部近日修正「教育部補助大專校院ＳＴＥＭ領域及女性研發人才培育計畫要點」，學校應針對女性教研人員及女學生培育提出創新作...

幫班班喝鮮奶配送找解方 蔣萬安明親赴行政院會爭取不停辦

中央推班班喝鮮乳但因配送冷鏈，行政院下學期喊卡。北市長蔣萬安明將赴行政院會，向院長卓榮泰當面表達希望政策持續。蔣說，他已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。