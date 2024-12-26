新時代圖書館評比 質化須勝量化

國家圖書館製作閱讀力報告原本出於善意，相關數據卻在各縣市政績角力下不合理飆高，資深書業人士羅玫玲表示，圖書館與圖書產業本應聯手推動閱讀，如果身為下游的圖書館數據出問題，與上游業者無法連動，彼此將難合作。她建議圖書館評比在量化指標外，也該有軟性、質化指標。

羅玫玲說，近年出版業眾所皆知低迷，日前她看政大圖書館統計，大學生到館率及借閱率也逐年衰退，這與出版業狀況相當吻合。但根據國圖閱讀力報告，各公共圖書館數據連年飆高，難免讓出版人感到疑惑。就她多年經驗，愛讀書的人不可能永遠只借書、不買書。

羅玫玲建議，閱讀力報告數據應建立專業的檢核機制，且以去識別方式公開內容，以避免可疑的操作。另也須建立新的指標，不強求借閱率或到館人次年年成長，畢竟這和當今數位多元化社會趨勢背道而馳。

在她看來，更重要應是展現優秀的圖書館典範，比如雲林土庫圖書館如何貼近社區需求服務、台南市總圖積極與在地獨立書店合作、台東花環小學圖書館向在地獨立書店採購原住民主題書目等，讓其他圖書館效法。

台灣師範大學圖書資訊學研究所名譽教授陳昭珍表示，歐美等國評比早期雖也用數據指標，但後來都用guideline指引。數據這類「硬指標」只談要有多少書、借多少書，「指引」在意的則是新時代圖書館應有面貌與服務。

教育部表示，每年都由三所國立圖書館輪流舉辦「全國公共圖書館發展會議」，將把閱讀力報告指標修正案納入二○二五年度全國公共圖書館發展會議提案討論，以更客觀及符合圖書館發展趨勢的指標，鼓勵公共圖書館持續精進發展。