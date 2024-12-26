國圖衝閱讀力 地方角力拚政績

國家圖書館每年發布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」都深受矚目，不過圖書館界傳出，近年借閱冊數等數據在地方首長較勁政績下，竟變相成不少館員關鍵績效指標ＫＰＩ，有館員在上級壓力下甚至得收集親友借書證猛刷，刷得「手累心也累」。

國圖今年公布的二○二三年全台公共圖書館進館總人次，就比二○二二年成長超過百分之二十五，借閱總人次成長超過百分之十七，借閱總冊數成長率更飆破百分之卅七，進館與借閱總冊數雙雙破億。

不具名的館員表示，借閱數等因為納入國圖報告及其他媒體的「教育力」等評比，往往成了地方首長施政指標之一，若相關數據略遜，議員也會來Ｋ圖書館。最後館員在首長要求或館方想逢迎高層下，就被逼著衝高數據。

「我自己都覺得很蠢！」該館員表示，疫情期間許多圖書館明明閉館，雖然有些館也有寄書給讀者，但整體借閱量竟衝到比之前還高，真的不可思議。實情就是有些館其實先訂好成長數，若館員沒達標就約談如何改善，最後被館方押著刷收集的借閱證，甚至因短時間重複刷借刷還，刷到手快職業傷害。

台灣師範大學圖書資訊學研究所名譽教授陳昭珍說，她確實有聽說這類現象，以台灣目前閱讀風氣來說，借閱率不可能一直增加，何況電子書只要按一下就算有借。她認為猛衝借閱率，乃至為了擁書率好看、寧可把舊書堆在箱子不敢淘汰，都絕非正常讀書館作法，呼籲應讓圖書館回到推廣閱讀的本質，別再因追求數字產生弊端。

立法委員陳培瑜表示，公共圖書館原本旨在服務讀者、提升閱讀文化，若變成刻意衝高閱讀率，根本是扭曲閱讀文化；膨脹這類數字只會讓館員與圖書館運作不合理，更無法呼應圖書館在時代進步下應有變化，須仔細檢討。

國圖主任呂寶桂表示，閱讀力報告是抓各縣市所提供資料，不會知道對方用了哪些方式，但報告一直力求公平公正，如果數據有異常都會排除。借閱冊數飆高，她猜想可能是因系列書列成不同冊數導致，營造數據者應該是少數，強調還是要肯定各圖書館盡力推廣各種創意，何況辦證民眾確實變多。