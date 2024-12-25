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幫班班喝鮮奶配送找解方 蔣萬安明親赴行政院會爭取不停辦
中央推班班喝鮮乳但因配送冷鏈，行政院下學期喊卡。北市長蔣萬安明將赴行政院會，向院長卓榮泰當面表達希望政策持續。蔣說，他已與通道業者談，正努力解決物流等問題，努力讓班班喝鮮乳政策不喊卡。
蔣萬安今上任滿兩周年，視察文山區親子館時也特別發送小朋友鮮奶，強調喝鮮奶好處。蔣受訪說，班班喝鮮奶的政策確實對孩子、家長來說，都非常喜歡，「這是一個很棒的政策」，但確實幾個月前中央推行政策，地方配送上遇到一些困難，所以他正在克服各項困難，正在溝通、協調及尋找可以執行方式，也希望行政院能夠知道地方政府能夠克服困難，能夠確實執行、沒有問題、恢復班班喝鮮乳的政策。
「我想這絕對是孩子、家長都非常樂見的一件事情。」蔣萬安說，其實日本從1950年開始，讓孩子每天喝一瓶鮮奶，到1994年，經統計日本青少年17歲男生平均身高成長了9.1公分，女生成長了5.4公分。讓孩子喝鮮奶發育成長是有非常大幫助，大家都很希望下一代可以長得更高、長得更壯。
蔣說，台北市會持續努力，正在進行克服各項困難，希望透過在台灣超商及通路密度是全世界第二的優勢，讓孩子可以透過數位學生證到超商嗶卡領取一周兩次的鮮奶。
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