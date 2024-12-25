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2歲童入幼兒園逾54% 助家長減輕育兒壓力

中央社／ 台北25日電
幼兒園示意照。圖／ingimage
幼兒園示意照。圖／ingimage

教育部近年鼓勵幼兒園加開2歲專班，幫家長減輕育兒壓力，113學年度2歲入園率達54.5%，較105學年度增加近40個百分點，未來將透過改善師生比等政策，持續營造友善環境。

教育部次長張廖萬堅今天訪視台中市東明國小附幼，扮演耶誕老公公發送禮物，現場洋溢耶誕節的氣氛。

張廖萬堅提到近年推動的幼教政策，包括配合軍公教於民國114年1月調薪，公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園、職場互助教保服務中心教保服務人員，薪資也將提高3%。準公共教保服務機構的園長、教師及教保員每月薪資平均增加新台幣1000元，受益人數共計約3.2萬人。

東明國小附幼是近年「擴大公共化」政策下興建的園所之一。根據教育部統計，106至113學年全國公共化幼兒園累計已增加3699班，其中2歲專班累計設置1160班，2歲入園率已提高為54.5%（105學年為14.7%）。

張廖萬堅指出，教育部正調整幼兒園師生比至1比12（舊規為1比15），這是40年來的重大突破，採3年一期程逐步調整。未來3到5歲班級每班最多招收24名幼童，每名教保人員照顧12人，藉此減輕教師的帶班壓力，並提升教保品質。

幼兒園 張廖萬堅 教育部

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