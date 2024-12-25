不到一成高中生熟悉作伙學手冊 教育部：新年度一人發一本

配合學習歷程檔案的推行，教育部補助「作伙學」計畫，彙整出針對學習歷程的明確建議、指引，但立委認為作伙學印製的手冊成效不佳，調查顯示僅有不到一成高中生熟悉手冊的功能和使用方法。對此，教育部政務次長葉丙成表示，手冊過往是一個班印3本，新的年度將發給每名學生一本。

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，立委羅廷瑋在提案中指出，教育部從2020年起編列「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」預算，到114年2月的經費累計高達7690萬元，重點工作之一是製作「作伙做學檔——課程學習成果呈現建議」手冊，規劃提供高中生、教師及大學教授。

但根據EdYouth一滴優教育協會的調查，僅有9.58％受訪高中生熟悉作伙學手冊的功能和使用方法，不熟悉者高達76.02％。羅廷瑋認為，與教育部宣稱的效益差距極大。

葉丙成表示，新的學年度有更多規劃，像是過去作伙學手冊是一個班印3本，新的年度將發給每個學生一本，學校也有配套帶著孩子從手冊去學怎麼做，除此之外還會進行學校整體課程的增能等等。

立委陳培瑜則提醒，家長其實也很需要協助，孩子的焦慮和恐慌有時是來自家長的過度教養。學習歷程檔案是新時代的做法，大人和小孩都在適應當中，希望後續在相關業務上，教育部能讓家長、老師、學生都更有感。