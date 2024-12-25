割頸案滿周年 國教盟：家庭政策改革刻不容緩

新北國中生割頸案滿周年，國教行動聯盟表示，凶嫌郭姓少年的家庭支持功能嚴重欠缺，反映家庭政策迫切需要改革，呼籲行政院設置專責單位統籌整合家庭政策，也應設立國家家庭政策研究院，以實證研究分析政策影響。

去年12月25日聖誕節當天發生新北市國中生割頸案，國教盟指出，凶嫌郭姓少年來自高風險家庭，經歷母親早逝、父親離異、繼母入監，家庭支持功能嚴重欠缺，反映台灣現行家庭政策的結構性問題迫切需要改革，但相關政策卻停滯不前，無法回應此迫切而重大的需求。

國教盟呼籲，家庭政策改革刻不容緩，沒有健康的家庭功能，學校做再多努力也無法挽回偏差行為學生，家庭是影響學生行為的關鍵基石，家庭政策的改革與資源整合勢在必行。但台灣目前家庭教育經費不足，且隸屬於教育部終身教育司下面的「家庭及高齡教育科」位階過低，政策推動缺乏力度，再加上資源缺乏整合與實際行動，分散各部會，孤島效應嚴重。

國教盟借鏡國際經驗，像是北歐以家庭為中心，推動整合性政策，包括親職教育與心理健康支持；日本設立專責機構，提供家庭教育與諮詢服務，促進親子關係。國教盟盼能仿照性別平等會及性別平等處的設置，於行政院設置專責單位統籌整合家庭政策與預算，參考新加坡、韓國模式，確保政策方向一致。另外，也應設立國家家庭政策研究院，以實證研究為基礎，分析政策影響，避免資源錯配，為規劃提供數據支持。

國教盟表示，新北割頸案已滿一周年，這場悲劇凸顯家庭政策的改革刻不容緩。唯有立即行動，推動家庭政策改革，支持家庭發揮功能，才能為每個孩子創造更安全的成長環境。