全教總協同立委 籲教育部建構友善早療協助平台

現行視覺損傷嬰幼兒早療平台不友善，家長徬徨無所適從，又得不到及時與專業的諮詢服務，以至於出現許多未能及時進行早療的案例。全教總與立法委員陳菁徽共同呼籲教育部必須盡速改善，教育部允諾盡快提出改善策略。

全教總與立法委員陳菁徽昨舉辦「視覺障礙嬰幼兒至國小低年級特殊需求」座談會，期待終結相關單位各自為政的亂象，早日建構友善早療協助平台。

全教總指出，陳菁徽委員要求教育部、衛福部針對早療平台等等必須進行改進，並盡速提出專案報告。教育部也允諾提出改善，統整出友善早療平台，提升台灣視障者照護與教育品質。