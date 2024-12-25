少子化STEM領域人才走低 教育部修正要點鼓勵女性投入

教育部近日修正「教育部補助大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫要點」，學校應針對女性教研人員及女學生培育提出創新作法，每案每年最高補助三百萬，補助款中的一半，應用於支持女性教研人員教學研究、培育女學生學習與鼓勵投入STEM領域就業輔導規劃，將於明年一月一日正式上路。

根據行政院性別平等會統計，台灣高等教育端畢業於科學、技術、工程及數學等STEM領域的女性佔比，111學年來到歷年新高26.16％。但同時受少子化影響，無論是畢業自STEM領域的大學生數、女大學生數仍較十年前少。

教育部近日公告修正「教育部補助大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫要點」，其中經費補助原則一項，每案每年由學校主管機關最高全額補助新台幣300萬元，但教育部增列，補助經費的50%，應用於支持女性教研人員教學研究，以及培育女學生學習與鼓勵投入STEM領域就業輔導規劃。

教育部表示，該計畫推動目的之一，是為加強建立女性友善學習研發環境，學校應針對女性教研人員及女學生培育提出創新作法，非僅限於執行既有措施，以此提供更多元的學習機會和資源，激勵更多女性參與、提升其競爭力，因此修正要點以明確補助經費支用用途。

另外，要點修正後「申請對象及計畫主持人應具備資格」一項，學校應鼓勵女性教研人員擔任計畫主持人或協同主持人。教育部說明，是考量到考量女性教研人員投入計畫執行，可帶動學校更多女性師生共同參與，有助於女性人才培育，符合計畫宗旨。

但教育部也說，也考量到各校因規模或女性教研人員人數不同等因素，因此增列規定，因此僅是鼓勵性質並非強制。