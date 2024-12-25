班班喝鮮乳屏東續辦 周春米：照顧孩子健康兼顧產業

「班班喝鮮乳」中央政策臨時喊停，屏東是否繼續推行受家長及各方關心，縣長周春米今表示，經教育處統整學校意見，近9成以上學校有續辦意願，縣府決定繼續推「班班喝鮮乳」照顧學童健康，也兼顧產業。

依教育處統計，屏東縣「班班喝鮮乳」將有4所縣立高中、36所國中、178所小學、107間國小附幼及42間鄉鎮幼兒園，合計367校、共5萬6618名學生受惠。

周春米說，酪農是屏東重要經濟產業之一，「班班喝鮮乳」本來就是縣府推動的政策，也是縣府的心意，照顧學童健康與產業，不論中央是否補助，屏東都會繼續推行。先前教育處或農業處已經過半年的運作，後續運作會更順利，希望孩子們都能健康快樂。