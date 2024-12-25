班班喝鮮乳屏東續辦 周春米：照顧孩子健康兼顧產業
「班班喝鮮乳」中央政策臨時喊停，屏東是否繼續推行受家長及各方關心，縣長周春米今表示，經教育處統整學校意見，近9成以上學校有續辦意願，縣府決定繼續推「班班喝鮮乳」照顧學童健康，也兼顧產業。
依教育處統計，屏東縣「班班喝鮮乳」將有4所縣立高中、36所國中、178所小學、107間國小附幼及42間鄉鎮幼兒園，合計367校、共5萬6618名學生受惠。
周春米說，酪農是屏東重要經濟產業之一，「班班喝鮮乳」本來就是縣府推動的政策，也是縣府的心意，照顧學童健康與產業，不論中央是否補助，屏東都會繼續推行。先前教育處或農業處已經過半年的運作，後續運作會更順利，希望孩子們都能健康快樂。
教育處表示，除每周喝一次鮮乳外，加上原本營養午餐每月也至少提供一次，不會影響孩子的營養。而續行推動「班班喝鮮乳」政策，縣府盤點一年所需經費約3100萬元，學校所需的冷鏈、保冷設備，縣府亦補助相關費用採購約480多萬元。中央不再補助經費，縣府將透過追加減預算爭取縣議會支持，為屏東孩子健康加分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言