教育政策挨批打馬虎、藍委欲凍特別費 教育部長親曝用途

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，立委葉元之指出，平時教育部對各項教育政策的建議打馬虎，要求透過凍結首長特別費用，來督促教育部作為。對此，教育部長鄭英耀說，他的餐敘多是自掏腰包，公務行程都只報高鐵票，這是他個人的處事風格。

114年教育部編列特別費117萬9000元，葉元之指出，特別費就是拿來請客吃飯、婚喪喜慶做公關用，他主張凍結50％，原因是平常立委在立法院提出各種建議，包含班班喝鮮奶、校園安全、老舊校舍改建、設置專職校安人員等等，教育部卻都打馬虎，吃喝玩樂那麼開心，教育政策都不處理，「有什麼臉面拿特別費去請客吃飯？」

鄭英耀說，部長特支費一個月3萬多元，他在520進到教育部後按前部長潘文忠作法蕭規曹隨，固定每個月支持司機、服務員共3人，每人一個月額外2500元，其他就是逢年過節或給退休同仁的支出。

餐敘的部分，鄭英耀表示，大部分都是自己掏腰包，連公務行程都只有報高鐵票，這是他個人的處事風格。現今愈來愈沒有工作上、業務上吃喝的文化，就連大學校長到教育部洽公，有些就在部長室吃便當。但他也感謝葉元之提醒，對教育部有提醒、鞭策的作用。

教育部政務次長葉丙成表示，特別費1個月約1萬9000元，除了司機1個月2500元外，其他的經費是用在推動高教或與外部連結的政策時，找業界人士、專家吃飯，但也都是便宜的餐廳，若凍結特支費就是自己出錢，畢竟爭取專家意見是很重要的。

教育部常務次長林騰蛟說，一年的特支費大概20萬元出頭，除了兩名司機額外1年約5萬元的補助外，教育部單位多且要舉辦尾牙，算上提供摸彩品、包紅白帖，事實上特別費是不夠的。

立委羅廷瑋表示，自始至終針對特別費都不是刪除、只是凍結，目的是督促教育部。凍結不是洪水猛獸，若教育部能針對各項政策做一個報告讓委員們安心，就可以動支。