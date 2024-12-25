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陸生來台仍停頓 教育部「大陸地區旅費」遭藍委凍25萬

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」。遭國民黨立委凍結25萬元，其中萬美玲（中）表示，本次預算編列中「溝通兩岸教育議題」一項，只寫了要去北京、訪問相關教育單位，雖然這筆經費僅有75萬元，但仍稍嫌草率。記者林俊良／攝影
中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」。遭國民黨立委凍結25萬元，其中萬美玲（中）表示，本次預算編列中「溝通兩岸教育議題」一項，只寫了要去北京、訪問相關教育單位，雖然這筆經費僅有75萬元，但仍稍嫌草率。記者林俊良／攝影

中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」，教育部長鄭英耀表示是保留彈性。對此，立委認為預算編列稍嫌草率，且目前政府把赴港澳旅遊警示提升到「橙色」，可見政策與實際執行存在矛盾，決議凍結其中25萬元預算。

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，針對教育部所編列的75萬5000元「大陸地區旅費」，政府在6月把赴陸港澳旅遊警示提升到「橙色」，建議民眾避免非必要旅遊，教育部卻仍編列赴大陸地區旅費，是「只准州官放火，不准百姓點燈」。

立委萬美玲表示，若將來兩岸春暖花開、互相訪問，這筆經費就可使用。但本次預算編列中「溝通兩岸教育議題」一項，只寫了要去北京、訪問相關教育單位，雖然這筆經費僅有75萬元，但仍稍嫌草率。

另外，羅廷瑋先前曾建議教育部，若陸方不同意陸生來台，可考量讓旅外陸生來台就讀。教育部長鄭英耀表示，對此教育部內部已有在研議，讓陸生透過第三地來台讀書。

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，針對教育部所編列的75萬5000元「大陸地區旅費」，遭立委凍結25萬，教育部長鄭英耀（右三）表示，是保留彈性。記者林俊良／攝影
立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，針對教育部所編列的75萬5000元「大陸地區旅費」，遭立委凍結25萬，教育部長鄭英耀（右三）表示，是保留彈性。記者林俊良／攝影

教育部 旅費 陸生

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