游榮吉基金會偕國北教大、東海 啟動偏鄉教育溫度調查

為了解偏鄉學生的個人學習感受，提升教育資源分配的公平性，游榮吉教育基金會攜手國立台北教育大學、東海大學推動「偏鄉學生個人學習感受教育溫度計調查計劃」，將深入了解偏鄉學童學習狀況，進一步描繪出偏鄉教育的「溫度圖譜」，預計2025年初啟動，6月公布調查內容，要為偏鄉學童創造更多元、更溫暖的學習環境。

游榮吉教育基金會正式委託國立台北教育大學自然科學教育學系進行偏鄉學童調查研究，多校學者共同參與，包括國北教大自然科學教育學系主任李昆展、國北教大教授鄭秉漢、國立空中大學沈中元教授、東海大學管理學院EMBA助理教授黃兆璽等。

游榮吉教育基金會董事沈中元表示，他積極倡議「玩聚學習教育理念」，透過游榮吉教育基金會的支持，將全面幫助偏鄉學童享有平等的玩聚教育機會。此次調查計畫，透過問卷與訪談深入了解偏鄉學童在學校環境中的學習感受、壓力來源以及對未來的期待，進一步描繪出偏鄉教育的「溫度圖譜」。

國北教大李昆展主任說，偏鄉地區的孩子擁有無限的潛力，基金會的支持更提供學術界深入調查研究的機會，以真正了解偏鄉學童的需求，為教育政策與資源分配提供科學依據。

鄭秉漢強調，他一直希望能了解偏鄉學童的學習狀況，他與東海大學黃兆璽、沈中元共同提出偏鄉教育溫度計的概念，相信此項調查將以嚴謹的科學方法進行，並結合國北教大的專業研究能量，確保成果具有實際應用價值。期待調查結果能成為偏鄉教育改進的重要參考。

黃兆璽說，教育溫度計的計劃，可以探討孩子在學習過程是否失溫（失去興趣），或發燒（壓力過大）。偏鄉學生的成長不僅需要資源投入，更需要適合他們的教育方法。透過此次調查，一定能更精準地制定教育輔助策略。