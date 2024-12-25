快訊

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

聽新聞
0:00 / 0:00

游榮吉基金會偕國北教大、東海 啟動偏鄉教育溫度調查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
圖說二：游榮吉教育基金會攜手國立臺北教育大學自然科學教育學系、東海大學進行偏鄉學童調查研究。國北教大自然科學教育學系鄭秉漢教授（右起）、李昆展主任，國立空中大學沈中元教授，以及東海大學管理學院EMBA黃兆璽，共同打造教育溫度計計劃。圖／東海大學提供
圖說二：游榮吉教育基金會攜手國立臺北教育大學自然科學教育學系、東海大學進行偏鄉學童調查研究。國北教大自然科學教育學系鄭秉漢教授（右起）、李昆展主任，國立空中大學沈中元教授，以及東海大學管理學院EMBA黃兆璽，共同打造教育溫度計計劃。圖／東海大學提供

為了解偏鄉學生的個人學習感受，提升教育資源分配的公平性，游榮吉教育基金會攜手國立台北教育大學、東海大學推動「偏鄉學生個人學習感受教育溫度計調查計劃」，將深入了解偏鄉學童學習狀況，進一步描繪出偏鄉教育的「溫度圖譜」，預計2025年初啟動，6月公布調查內容，要為偏鄉學童創造更多元、更溫暖的學習環境。

游榮吉教育基金會正式委託國立台北教育大學自然科學教育學系進行偏鄉學童調查研究，多校學者共同參與，包括國北教大自然科學教育學系主任李昆展、國北教大教授鄭秉漢、國立空中大學沈中元教授、東海大學管理學院EMBA助理教授黃兆璽等。

游榮吉教育基金會董事沈中元表示，他積極倡議「玩聚學習教育理念」，透過游榮吉教育基金會的支持，將全面幫助偏鄉學童享有平等的玩聚教育機會。此次調查計畫，透過問卷與訪談深入了解偏鄉學童在學校環境中的學習感受、壓力來源以及對未來的期待，進一步描繪出偏鄉教育的「溫度圖譜」。

國北教大李昆展主任說，偏鄉地區的孩子擁有無限的潛力，基金會的支持更提供學術界深入調查研究的機會，以真正了解偏鄉學童的需求，為教育政策與資源分配提供科學依據。

鄭秉漢強調，他一直希望能了解偏鄉學童的學習狀況，他與東海大學黃兆璽、沈中元共同提出偏鄉教育溫度計的概念，相信此項調查將以嚴謹的科學方法進行，並結合國北教大的專業研究能量，確保成果具有實際應用價值。期待調查結果能成為偏鄉教育改進的重要參考。

黃兆璽說，教育溫度計的計劃，可以探討孩子在學習過程是否失溫（失去興趣），或發燒（壓力過大）。偏鄉學生的成長不僅需要資源投入，更需要適合他們的教育方法。透過此次調查，一定能更精準地制定教育輔助策略。

偏鄉教育 東海大學 科學

延伸閱讀

任唐氏症助學計畫公益大使 陳念琴：唐寶寶也積極好學

企業攜手齊柏林基金會 走進淡水校園看見台灣

台東延平鄉多元照顧中心啟用 長照網絡助偏鄉長者

今年過年早 慈善募款不及3成…基金會擔憂街友寒冬不好過

相關新聞

建中校友晚宴菜單疑涉性別歧視挨批 籌委會：會虛心檢討

台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，更被發現籌...

新北國中生命案週年 國教盟籲設家庭政策委員會

新北國中生命案滿週年，國教行動聯盟今天表示，相關政策檢討停滯不前，應借鏡北歐和日本，設立行政院人口暨家庭政策委員會、國家...

教育政策挨批打馬虎、藍委欲凍特別費 教育部長親曝用途

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，立委葉元之指出，平時教育部對各項教育政策的建議打馬虎，要求透...

陸生來台仍沒譜 教育部「大陸地區旅費」遭凍25萬

中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」，教育部長鄭英耀表示是...

教部委辦費5年翻倍 立委凍結5千萬經費促管控

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，國民黨立委萬美玲提到，教育部委辦費5年翻倍，應加強監督把關，最終決議凍結新台幣...

陸生來台仍停頓 教育部「大陸地區旅費」遭藍委凍25萬

中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」，教育部長鄭英耀表示是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。