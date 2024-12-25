建中校友晚宴菜單疑涉性別歧視挨批 籌委會：會虛心檢討

台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，更被發現籌備會中疑有曾捲入外遇風波的總統府前發言人丁允恭。三十重聚籌委會昨晚發聲明表示，菜名及立牌與母校、志工團、丁皆無相關，外界批評與指教會虛心接受檢討。

建中46屆校友上周末舉辦30重聚活動，活動結束後，相關照片流出，晚宴菜單包含「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等，隔天返校日更出現影射北一女中等女校的女學生人形看板，甚至有人示意舔臉等動作，遭疑物化女性，在網路上引起爭議。

建中校方先前回應，菜單牌是晚宴開始前才放桌上，當晚看到的都是正常菜色，校方事前並不知情相關菜名，而建中班聯會昨天強調，校方與校內生事前完全不知情，希望各界停止攻擊。

而建國中學46屆三十重聚籌備委員會昨天晚上也發布聲明指出，活動過程中所設計的活動及裝置，引發各界不同意見，造成社會紛擾，接受各界的批評與指教，並澄清晚宴菜單及立牌，與母校及熱心志工團同學和丁允恭同學皆無涉。

籌委會表示，外界近日對於本次重聚活動善意提醒與指教，皆虛心接受，檢討改進。