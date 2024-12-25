快訊

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

建中校友晚宴菜單疑涉性別歧視挨批 籌委會：會虛心檢討

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，備委員會昨天晚上也發布聲明指出，接受各界的批評與指教，虛心接受，檢討改進。圖／聯合報系資料照
台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，備委員會昨天晚上也發布聲明指出，接受各界的批評與指教，虛心接受，檢討改進。圖／聯合報系資料照

台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，更被發現籌備會中疑有曾捲入外遇風波的總統府前發言人丁允恭。三十重聚籌委會昨晚發聲明表示，菜名及立牌與母校、志工團、丁皆無相關，外界批評與指教會虛心接受檢討。

建中46屆校友上周末舉辦30重聚活動，活動結束後，相關照片流出，晚宴菜單包含「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等，隔天返校日更出現影射北一女中等女校的女學生人形看板，甚至有人示意舔臉等動作，遭疑物化女性，在網路上引起爭議。

建中校方先前回應，菜單牌是晚宴開始前才放桌上，當晚看到的都是正常菜色，校方事前並不知情相關菜名，而建中班聯會昨天強調，校方與校內生事前完全不知情，希望各界停止攻擊。

而建國中學46屆三十重聚籌備委員會昨天晚上也發布聲明指出，活動過程中所設計的活動及裝置，引發各界不同意見，造成社會紛擾，接受各界的批評與指教，並澄清晚宴菜單及立牌，與母校及熱心志工團同學和丁允恭同學皆無涉。

籌委會表示，外界近日對於本次重聚活動善意提醒與指教，皆虛心接受，檢討改進。

丁允恭 建中 社群媒體

延伸閱讀

建中校友宴菜單爭議 學生盼性平教育納入「男性經驗」

建中校友晚宴菜單現「香鮑佐蘿莉」 網轟：大型意淫現場

建中46屆30重聚破千人共襄盛舉 校友直呼「重新作一場青春美夢」

王冠閎專訪／教練讚是天生的大賽型選手 王冠閎國中就常到建中踢館

相關新聞

建中校友晚宴菜單疑涉性別歧視挨批 籌委會：會虛心檢討

台北市立建國中學第46屆校友上周末舉辦30重聚活動後，社群媒體流傳的晚宴菜單被發現菜名疑涉有性別歧視引發爭議，更被發現籌...

新北國中生命案週年 國教盟籲設家庭政策委員會

新北國中生命案滿週年，國教行動聯盟今天表示，相關政策檢討停滯不前，應借鏡北歐和日本，設立行政院人口暨家庭政策委員會、國家...

陸生來台仍沒譜 教育部「大陸地區旅費」遭凍25萬

中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」，教育部長鄭英耀表示是...

影／中科院展示模擬系統研發成果 盼帶動相關產業發展

國家中山科學研究院上午在台中舉行「模擬系統研發成果」發表，為建立模擬器自主能量，中科院自IDF研發時投入相關技術發展，並...

國教署青諮會青少年代表遴選開跑 未滿25歲可報名

教育部國教署青少年諮詢會第7屆青諮會青少年代表遴選即將開始，歡迎對教育公共事務有熱情參與、有想表達傳遞的觀點，且年滿12...

從台北到基隆 蔡素貞投身社大25年 獲頒社會教育貢獻獎

先在台北士林社大開課，接著擔任松山社區大學校長，3年前接掌基隆社大，蔡素貞投身社會教育已25年。她在接任社大全國促進會理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。