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教部委辦費5年翻倍 立委凍結5千萬經費促管控

中央社／ 台北25日電
教育部長鄭英耀。中央社
教育部長鄭英耀。中央社

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，國民黨立委萬美玲提到，教育部委辦費5年翻倍，應加強監督把關，最終決議凍結新台幣5000萬元，要求教育部提交書面報告才能解凍。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，中國國民黨籍立法委員萬美玲提案，教育部114年預算「委辦費」減列1%、凍結5%。

萬美玲提到，教育部委辦費110年編列約19億元，之後逐年增加，到114年編列約38億元，5年成長100%，且連兩年委辦費占業務費的73%；教育部因人手不足或借重專業而委辦是可以接受的，但重點是委外後的監督和把關，減列預算可以取消，但建議凍結1億元。

中國國民黨籍立法委員柯志恩提到，立委都很關切教育業務的推動，特別是國教，也希望教育部對委辦案監督更完整，並說明預算新增的項目內容；中國國民黨籍立法委員洪孟楷表示，立委希望用凍結來督促教育部，因此支持凍結1億元。

民主進步黨籍立法委員吳沛憶提到，學習歷程和學校資安等狀況，教育部應實際檢討並提出具體方案，同時說明新增哪些業務，還有哪些管理督導辦法，明年有許多新業務，如AI培育等，若凍結金額過大，可能影響計畫前期規劃，建議改凍結1000萬元；民主進步黨籍立法委員林宜瑾則建議改凍結3000萬元。

教育部長鄭英耀表示，教育部會積極建立管考機制，改善委辦的品質；教育部次長林騰蛟則說，教育部會整理相關委辦計畫內容給立委，但希望可以改為凍結1000萬元。

萬美玲指出，過去教育部委辦案曾發生過一些狀況，例如遺失學習歷程檔案、學校校務行政系統有駭客入侵等，因此對於委外補助案的監督很重要，如果教育部能提供書面資料給立委，說明委辦費增加哪些項目，以及在管理監督是否有更好的機制，可改為凍結5000萬元。

經過討論後，最終立法院教委會決議凍結5000萬元，並要求教育部提交委辦費的詳細書面報告後，才能解凍。

國民黨 教育部 萬美玲

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