陸生來台仍沒譜 教育部「大陸地區旅費」遭凍25萬

中國大陸自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍在114年編列75萬元的「大陸地區旅費」，教育部長鄭英耀表示是保留彈性。對此，立委認為預算編列稍嫌草率，且目前政府把赴港澳旅遊警示提升到「橙色」，可見政策與實際執行存在矛盾，決議凍結其中25萬元預算。

立法院教育及文化委員會今日審查114年教育部及所屬單位預算，針對教育部所編列的75萬5000元「大陸地區旅費」，立委羅廷瑋提案，政府在6月把赴陸港澳旅遊警示提升到「橙色」，建議民眾避免非必要旅遊，教育部卻仍編列赴大陸地區旅費，是「只准州官放火，不准百姓點燈」。

立委萬美玲表示，若將來兩岸春暖花開、互相訪問，這筆經費就可使用。但本次預算編列中「溝通兩岸教育議題」一項，只寫了要去北京、訪問相關教育單位，雖然這筆經費僅有75萬元，但仍稍嫌草率。

立委吳沛憶說，現階段赴中訪問的可行性、必要性都是需要思考的，但我們還是要持續保持善意，希望未來有機會交流。

國際司回應，未來若陸方有善意回應，還是可以到對岸談陸生招生。按過往經驗，陸方有時約在上海、有時在北京，有時非常臨時，像是周一確定、周三就去談，盼立委能給予彈性，不要把談判的地點寫死。

教育部常務次長林騰蛟表示，這筆經費是公務員出差的旅費，如果是對大陸高校招生，確實會有變數，但現行也有台商學校、港澳地區，如要辦理國中會考等事務，凍結這75萬5000元的預算就會影響到進行。立法院教文會最終也決定按林騰蛟的建議，針對75萬5000元「大陸地區旅費」，凍結其中25萬元預算，教育部另需提書面報告。

另外，羅廷瑋先前曾建議教育部，若陸方不同意陸生來台，可考量讓旅外陸生來台就讀。教育部長鄭英耀表示，對此教育部內部已有在研議，讓陸生透過第三地來台讀書。