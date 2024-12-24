競技疊杯亞洲盃嘉市普特共融選手奪金 黃敏惠：讓生命影響生命
台灣競技疊杯代表隊參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，當中嘉義市選手勇奪4金8銀3銅等佳績。今天選手於嘉義市務會議中將獎項轉呈市府，共享榮耀，市長黃敏惠讚許普特共融的選手在賽事中合作，相互打氣，「把自己活成一道光，讓生命影響生命」。
市府教育處表示，台灣代表隊94名選手中，共有12名來自嘉義市，組成的「Team Chiayi」有4名特教生及8名普通生，來自不同縣市9名特教生代表，嘉義市代表即佔了半數。此次嘉義市國手分別來自民生國中、玉山國中、輔仁中學、興嘉國小及育人國小5所學校。
4面金牌分別由民生國中蔣采芹、玉山國中陳懷恩、育人國小汪佑叡組隊在「徒手接力」、「計時接力」榮獲2金，興嘉國小吳昱興在「計時接力」和「個人Cycle」也獲得2金。
黃敏惠於市務會議中一一為選手掛上獎牌，送上溫暖鼓勵，選手也以手繪卡片表達感謝。
黃敏惠表示，看到嘉義市選手們在國際賽事發光，心中充滿驕傲，為賽事付出的練習、努力，是值得眾人學習的模範。在老師、家長的關懷、勉勵下，展現生命無限的可能，這正是教育多元且動人之處。感謝所有選手「以生命影響生命」，讓所有人都看見生命的火光。
黃敏惠說，第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮上，陳懷恩曾受總統表揚，更與奧運羽球金牌李洋同場競技，比拼疊杯，陳懷恩所展現的自信令人印象深刻、讓人感動、驕傲。
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