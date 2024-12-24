影／中科院展示模擬系統研發成果 盼帶動相關產業發展

國家中山科學研究院上午在台中舉行「模擬系統研發成果」發表，為建立模擬器自主能量，中科院自IDF研發時投入相關技術發展，並逐步掌握模擬器關鍵技術，至今已開發逾240套各式模擬系統，除國軍所需之陸、海、空及各式射擊模擬器外，已完成包含台灣高鐵與台鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升，帶動國內相關產業發展，形成完整的產業供應鏈。

這次展示「城鎮戰鬥場景VR系統」、「無人機飛行模擬器VR系統」、「鐵道駕駛VR系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，以及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」等8項模擬系統的研發成果。

中科院表示將持續深耕關鍵技術發展、配合國軍作戰訓練需求，開發及產製各類軍用模擬系統，以落實國防自主政策。同時為因應無人機系統快速發展，將結合AI模擬算力能量，透過模擬回饋設計，經迭代優化以縮短無人機研發期程；同時也將「模擬+AI」結合的應用推廣至軍民通用產業，以提供更廣泛的服務。