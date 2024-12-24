快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中科院展示模擬系統研發成果 盼帶動相關產業發展

攝影中心／ 記者林伯東／台中即時報導
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示通用型飛行模擬驗證平台，模擬真實駕駛艙，提供人員進行訓練使用。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示通用型飛行模擬驗證平台，模擬真實駕駛艙，提供人員進行訓練使用。記者林伯東／攝影

國家中山科學研究院上午在台中舉行「模擬系統研發成果」發表，為建立模擬器自主能量，中科院自IDF研發時投入相關技術發展，並逐步掌握模擬器關鍵技術，至今已開發逾240套各式模擬系統，除國軍所需之陸、海、空及各式射擊模擬器外，已完成包含台灣高鐵與台鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升，帶動國內相關產業發展，形成完整的產業供應鏈。

這次展示「城鎮戰鬥場景VR系統」、「無人機飛行模擬器VR系統」、「鐵道駕駛VR系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，以及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」等8項模擬系統的研發成果。

中科院表示將持續深耕關鍵技術發展、配合國軍作戰訓練需求，開發及產製各類軍用模擬系統，以落實國防自主政策。同時為因應無人機系統快速發展，將結合AI模擬算力能量，透過模擬回饋設計，經迭代優化以縮短無人機研發期程；同時也將「模擬+AI」結合的應用推廣至軍民通用產業，以提供更廣泛的服務。

國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示鐵道駕駛VR系統，將台鐵、高鐵駕駛模擬器結合虛擬實境技術的VR展示板，藉以訓練駕駛員。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示鐵道駕駛VR系統，將台鐵、高鐵駕駛模擬器結合虛擬實境技術的VR展示板，藉以訓練駕駛員。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場人員親自展示城鎮戰鬥場景VR系統，配戴VR眼鏡結合虛擬戰場與AI智慧型敵火攻擊，搭配光學肢體運動擷取系統，獲取人員位置，使受訓者與虛擬情境進行互動。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場人員親自展示城鎮戰鬥場景VR系統，配戴VR眼鏡結合虛擬戰場與AI智慧型敵火攻擊，搭配光學肢體運動擷取系統，獲取人員位置，使受訓者與虛擬情境進行互動。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示飛行駕駛體驗平台，以3公噸級電動6軸動感平台性能，搭配軟體，運用在駕駛飛機訓練。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示飛行駕駛體驗平台，以3公噸級電動6軸動感平台性能，搭配軟體，運用在駕駛飛機訓練。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示輕兵器射擊訓練模擬器，以模擬槍結合投影，模擬射擊訓練場景，達到訓練效果。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，現場展示輕兵器射擊訓練模擬器，以模擬槍結合投影，模擬射擊訓練場景，達到訓練效果。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉行「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，會後中科院航空研究所所長葉嘉範（中）接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影
國家中山科學研究院今天在台中舉行「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，會後中科院航空研究所所長葉嘉範（中）接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影

VR 中科院 國軍 無人機

延伸閱讀

低空經濟蓬勃…無人機飛手熱門 培訓、考20證升溫

俄喀山住宅區遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

八度操控無人機「亂入桃機禁航區」釀班機延誤 2男判無罪

馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

相關新聞

國教署青諮會青少年代表遴選開跑 未滿25歲可報名

教育部國教署青少年諮詢會第7屆青諮會青少年代表遴選即將開始，歡迎對教育公共事務有熱情參與、有想表達傳遞的觀點，且年滿12...

從台北到基隆 蔡素貞投身社大25年 獲頒社會教育貢獻獎

先在台北士林社大開課，接著擔任松山社區大學校長，3年前接掌基隆社大，蔡素貞投身社會教育已25年。她在接任社大全國促進會理...

影／中科院展示模擬系統研發成果 盼帶動相關產業發展

國家中山科學研究院上午在台中舉行「模擬系統研發成果」發表，為建立模擬器自主能量，中科院自IDF研發時投入相關技術發展，並...

桃市教育合作線上平台上線 高中生選修大學課更方便

桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台今起正式上線，市長張善政出席啟用儀式時表示，該平台透過數位整合，不僅讓學生能跨校選...

青少年性病飆升 教團：中小學生性教育待加強

人手一機的時代，學齡孩童很容易接觸到18禁的圖文，正確的性教育知識對孩子的人生觀、價值觀有舉足輕重的影響。立法院今天召開...

建中校友宴菜單爭議 學生盼性平教育納入「男性經驗」

近日建國中學校友宴菜單出現「香鮑佐蘿莉」等有性別平等疑慮的菜名，還附上暗指高中女校學生的人形立牌提供合照，引發批評。立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。