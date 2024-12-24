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國教院辦國際課綱研討會 聚焦AI與英語教育趨勢

中央社／ 台北24日電

AI（人工智慧）衝擊教育環境，國家教育研究院近期舉辦國際課綱研討會，近百名學者一同探討數位與語言學習趨勢，分享教育工作者如何應對AI的挑戰。

國教院今天發布新聞稿，本月18日在台北舉辦的「2024年國際課綱研討會」，邀請學者、教師、教科書編寫者和關心台灣英語課程發展的各界人士共同參與。

國教院長林從一致詞提到，全球環境快速變遷，期盼透過研討會，深入探討在AI及多語環境下的英語教育趨勢，為教育工作者提供寶貴的參考。

陽明交通大學副教授林律君受邀專題演講，她提到，AI帶來顯著的技術革新，對提升個人化學習、自主學習和教師工作效率等，有著很大的潛力。但同時也引發技術挑戰、道德問題以及對文化多樣性保護的顧慮。

林律君指出，在全球化背景下，未來應著重培養實用的英語溝通能力，並重視台灣多元語言文化的保存，促進教育公平與社會融合。教師應積極提升數位素養，學會運用AI工具，創造兼具吸引力與趣味性的學習環境。

AI 教師 英語

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