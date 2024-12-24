國教署青諮會青少年代表遴選開跑 未滿25歲可報名

教育部國教署青少年諮詢會第7屆青諮會青少年代表遴選即將開始，歡迎對教育公共事務有熱情參與、有想表達傳遞的觀點，且年滿12歲、未滿25歲的青少年報名參加。報名時間即日起至114年1月16日止，相關資訊可至國教署官網或友善校園學生事務與輔導工作資訊網-學生事務資訊網（https://friendlycampus.k12ea.gov.tw/StudentAffairs?oid=26903）下載遴選簡章。

國教署說，第七屆委員任期為114年4月1日至115年3月31日止，可連任1屆。作為青少年代表，可透過提案討論教育議題，並與國教署業務單位進行研議後，一同促成更好的改善方向或友善措施。

歷屆曾有青少年代表提案高中午餐外食事宜，研議後函頒「校園開放外食訂購」各面向建議及優良範例供學校參考；也有青少年代表提出學生身心健康議題，目前已研議「身心調適假」及相關配套措施，並於113學年度開始實施等。