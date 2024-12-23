快訊

台股活水來了！勞動基金委外代操 5家投信得標、每家90億元

17歲女員工遭主管性侵1年輕生 麥當勞回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

從台北到基隆.蔡素貞投身社大25年 獲頒社會教育貢獻獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆社區大學校長蔡素貞獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎，圖為蔡素貞受邀參加基隆市學習型城市論壇。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎，圖為蔡素貞受邀參加基隆市學習型城市論壇。圖／基市府提供

先在台北士林社大開課，接著擔任松山社區大學校長，3年前接掌基隆社大，蔡素貞投身社會教育已25年。她在接任社大全國促進會理事長時，視推動社大發展為人生志業，提出社大2.0組織改革願景，今年獲頒教育部社會教育貢獻獎個人獎殊榮。

基市府教育處表示，教育部每年表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，評選終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組。基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒個人獎殊榮，市府同感榮耀。

蔡素貞與社大的緣分可以追溯到年輕時期，在宜蘭佛光大學教書時由考師引薦，前往士林社大開設文學和生活美學課程。因為受社大場域氛圍感動，蔡素貞投身社教使命感油然而生。2006年接任松山社大主任（後更名校長），並出任社區大學全國促進會副理事長、理事長，把推動社區大學發展視為人生志業。

蔡素貞接掌基隆社大後，開辦全台第1所有實體校園的社大。她說，社大強調全齡學習，不應只是「老人」社大，因此拜會基隆學校討論城市課綱，希望透過彈性課程或營隊，把在地生態文史、產業和城市發展融入學校課程，讓下一代對基隆有更多的情感連結。

投身社大25年，蔡素貞去年帶領基隆社大獲得教育部社區大學獎勵審查「特優」佳績，同年獲頒社會教育貢獻「團體獎」，成為基隆社大辦學24年來最高殊榮。蔡素貞整合公私部門，秉持公民社會辦學理念，致力資源永續利用、生態保護、社區發展、公益關懷、文化保存、地方創生等多元議題，付出受肯定，今年獲頒個人獎表揚。

基隆市長謝國樑感謝蔡素貞帶領社大深耕地方能量，獲頒個人獎肯定實至名歸，期待她持續與市府協力，打造宜居有愛的城市願景，傳遞正向力量，為社會帶來更多的希望與溫暖。

基隆社區大學校長蔡素貞獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎，圖為基市長謝國樑在2023終身學習博覽會暨學習型城市成果展頒獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎，圖為基市長謝國樑在2023終身學習博覽會暨學習型城市成果展頒獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供
基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒今年社會教育貢獻獎個人獎。圖／基市府提供

教育部 社區大學

延伸閱讀

基隆「舒淇橋」暫不拆 油漆加強照明再現風華

防熱脹冷縮下磁磚雨傷人 基隆成功國宅設防護網「捕魚」

光陽致力運具電動化 助基隆實現綠色城市願景

吉力吉撈自彈自唱好歌聲 基隆好事年終演唱會歲末狂歡

相關新聞

從台北到基隆.蔡素貞投身社大25年 獲頒社會教育貢獻獎

先在台北士林社大開課，接著擔任松山社區大學校長，3年前接掌基隆社大，蔡素貞投身社會教育已25年。她在接任社大全國促進會理...

桃市教育合作線上平台上線 高中生選修大學課更方便

桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台今起正式上線，市長張善政出席啟用儀式時表示，該平台透過數位整合，不僅讓學生能跨校選...

青少年性病飆升 教團：中小學生性教育待加強

人手一機的時代，學齡孩童很容易接觸到18禁的圖文，正確的性教育知識對孩子的人生觀、價值觀有舉足輕重的影響。立法院今天召開...

建中校友宴菜單爭議 學生盼性平教育納入「男性經驗」

近日建國中學校友宴菜單出現「香鮑佐蘿莉」等有性別平等疑慮的菜名，還附上暗指高中女校學生的人形立牌提供合照，引發批評。立法...

食材物價上漲 國教署：公立幼兒園餐點費年增4億

地方政府反映食材物價變貴，公立幼兒園一餐兩點心不敷成本。教育部國教署表示，依照各縣市物價及餐點費實際支應情形評估，全國公...

外師行不行／台幼教系畢想留台只能轉行 馬國女訴心聲

來自馬來西亞的陳姵璇，五年前來台就讀台中亞洲大學幼教系，大學畢業後卻到文化產業、出版業工作，因為外籍生不能在幼兒園任職。她指出，台灣有些有系統的幼兒園，薪資比坊間幼兒園高，頗有吸引力，但台灣開放僑外生能報考幼教師資格，考上了卻無法留台擔任幼教師，將來有可能放寬？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。