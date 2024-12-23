從台北到基隆.蔡素貞投身社大25年 獲頒社會教育貢獻獎

先在台北士林社大開課，接著擔任松山社區大學校長，3年前接掌基隆社大，蔡素貞投身社會教育已25年。她在接任社大全國促進會理事長時，視推動社大發展為人生志業，提出社大2.0組織改革願景，今年獲頒教育部社會教育貢獻獎個人獎殊榮。

基市府教育處表示，教育部每年表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，評選終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組。基隆社區大學校長蔡素貞以具公共關懷及高度行動力表現，投入各項地方議題，活絡基隆地方網絡，獲頒個人獎殊榮，市府同感榮耀。

蔡素貞與社大的緣分可以追溯到年輕時期，在宜蘭佛光大學教書時由考師引薦，前往士林社大開設文學和生活美學課程。因為受社大場域氛圍感動，蔡素貞投身社教使命感油然而生。2006年接任松山社大主任（後更名校長），並出任社區大學全國促進會副理事長、理事長，把推動社區大學發展視為人生志業。

蔡素貞接掌基隆社大後，開辦全台第1所有實體校園的社大。她說，社大強調全齡學習，不應只是「老人」社大，因此拜會基隆學校討論城市課綱，希望透過彈性課程或營隊，把在地生態文史、產業和城市發展融入學校課程，讓下一代對基隆有更多的情感連結。

投身社大25年，蔡素貞去年帶領基隆社大獲得教育部社區大學獎勵審查「特優」佳績，同年獲頒社會教育貢獻「團體獎」，成為基隆社大辦學24年來最高殊榮。蔡素貞整合公私部門，秉持公民社會辦學理念，致力資源永續利用、生態保護、社區發展、公益關懷、文化保存、地方創生等多元議題，付出受肯定，今年獲頒個人獎表揚。