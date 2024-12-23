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桃市教育合作線上平台上線 高中生選修大學課更方便

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台今起正式上線，市長張善政表示，該平台透過數位整合，將為桃園的高中生、職校生帶來更多學習機會。記者朱冠諭／攝影
桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台今起正式上線，市長張善政表示，該平台透過數位整合，將為桃園的高中生、職校生帶來更多學習機會。記者朱冠諭／攝影

桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台今起正式上線，市長張善政出席啟用儀式時表示，該平台透過數位整合，不僅讓學生能跨校選修更多元化的課程，也整合全國頂尖大學的師資與資源，為桃園的高中生、職校生帶來更多學習機會。

教育局今在武陵高中舉辦「教育合作線上平台」啟用儀式，張善政表示，一般學生在選擇科系時都會面臨許多抉擇，無法清楚知道自己想要的是什麼，但透過線上平台，可以協助學生訂定性向、興趣。

張善政提到，教育聯盟平台不僅整合媒合系統，讓學生能輕鬆跨校選修多元課程，還建置大學師資資料庫，讓更多學生能接觸頂尖教學資源，可兼顧便利與創新的教育工具，為學子開創更多元的學習可能性。

教育局表示，該平台與國立台灣大學、國立台北科技大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立政治大學、國立中央大學、國立台灣師範大學、國防大學理工學院、長庚大學、元智大學、中原大學、明新科技大學、健行科技大學、中國文化大學等20所以上知名大學合作，透過建置高效的數據資料庫管理機制，除能精準掌握課程需求與媒合實況，還可建立優質教學系統，為學生提供更豐富的學習選擇。

教育局說，對於高中職學校，平台提供簡單直覺的操作方式，讓教師能迅速處理相關業務。而大專院校端則能透過「新興課程管理」功能，新增課程資料，為學生提供更多新興課程選擇；據統計112學年度桃園市高中與大學共合作開設274門課、逾1萬人次參與，未來該平台將促使高中端與大學端更緊密的合作。

張善政 教育局 桃園

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