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代理教師敘薪採計職前年資 教團籲及早規劃公布

中央社／ 台北23日電

憲法法庭今年8月9月判決，代理教師不採計職前年資的規定違憲，相關規定最遲1年後失效。全國教育產業總工會今天呼籲教育部及早規劃，明年2月或8月前公布實施。

曾任2年代理教師的張姓男子錄取新北市代理教師，但過去年資不被採計敘薪，張男聲請釋憲。憲法法庭今年8月9日判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲；判決同時指出，違憲相關函釋及規定部分，應自判決宣示日起至遲於屆滿1年時，失其效力。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，代理教師不採計職前年資，在合格代理教師與專任教師之間出現「同工不同酬」差別待遇現象，教育部應及早規劃解決。

全教產提到，目前台北市、新竹縣、桃園市的代理教師敘薪已採計職前年資，資深者年薪約可增加數十萬元，可能導致資深代理教師棄低取高，朝這些縣市擠，不同縣市恐將展開搶人大作戰；由於採計職前年資會增加財政負擔，無法提早實施的縣市，恐將於搶人作戰中落敗。

為保障代理教師權益、創造完善教育環境，全教產認為，新學年於明年8月1日開始，但不應到明年8月9日才實施新的代理教師敘薪規定，呼籲教育部於明年8月1日前、甚至明年2月1日前公布實施相關規定，讓長期代理教師能得到提敘權益的保障。

另外，全教產表示，正式教師有考核獎金，暑假不支薪的外籍英語教師也有考核獎金，本土代理教師卻沒有，代理教師與正式教師應同工同酬，應給予代理教師考核及考核獎金，如免費健檢及相同請假天數等也應到位，以平等勞動條件吸引留住優秀師資。

代理教師 憲法法庭

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