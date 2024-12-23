青少年性病飆升 教團：中小學生性教育待加強

人手一機的時代，學齡孩童很容易接觸到18禁的圖文，正確的性教育知識對孩子的人生觀、價值觀有舉足輕重的影響。立法院今天召開「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會，包含推動師資培育納入性平必修課程、推動多元全齡的性別平等教育、強化尊重性別差異與性別平等之教育等。

國教行動聯盟呼籲，性教育刻不容緩，應結合本土文化與家庭結構，制定一套與時俱進的性教育課綱，透過學校、家庭教育來面對網路上氾濫偏狹的性資訊。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，公共衛生數據顯示青少年性病飆升，每個孩子都有權利獲取正確的知識，學會保護個人隱私及人身安全。

根據國教盟調查，有65%的家長認為性教育核心內容應集中於國中階段，包括身體界線、自我保護與性健康知識；約26.5%的家長支持在小學教授進階內容。王瀚陽說，這反映了台灣家長對適齡性教育的重視，並強調循序漸進的推進方式。

前台灣性教育學會理事長、輔仁大學公共衛生學系副教授鄭其嘉表示，性教育不只教性行為，包含情感教育、性別平權和身體自主權。她強調，年幼的孩子更應學習「身體自主權」，警覺自己的身體受到侵犯，而成年人也要尊重孩子的意願，不要隨意揉捏其臉頰，或搔癢、親親、抱抱。

鄭其嘉說，性教育要「適齡與適性」，國小階段認識自己的身體，國中階段除了了解身體的變化，還要加入情感教育，因為進入青春期的孩子對性好奇。老師及家長的教育角色顯得更為重要，家庭、學校合作避免出現斷層，孩子會更知道如何建立安全健康的關係。

王瀚陽表示，目前國中健康教育課程由不具備該科專長之教師授課的比率高達71.7%，導致教學品質參差不齊。許多學校因教師不足或偏重主科需求，將性教育交由體育教師或國、英、數、社會、自然等升學科目教師兼任，勢必難以提供專業且全面的性健康教育內容。

鄭其嘉指出，因為少子化、班級數不夠，所以多數學校沒有專門的配課老師，「沒有人教」是性教育的一大問題。國教盟強調，政府應明確規範健康教育課程由具備專業資格的教師授課，並強化性教育專業師資的培訓，提升教學質量與教師信心，讓學生獲得正確的性健康教育。

根據衛福部統計，台灣青少年性病案例持續攀升，2023年淋病病例數達979例，是2012年137例的七倍。性病問題日益嚴峻，顯示僅傳授性行為知識或性別理論不足以降低健康風險。

國教行動聯盟提出以下4點具體建議，性教育應整合家庭與學校的力量，邀請家長參與課程設計，讓家庭價值觀與學校教育相輔相成，共同推動兒少健康發展。

1.制定本土化指導綱要

由教育部與衛福部主導，整合專家與學者意見，參考家長與學生的調查數據，設計符合台灣文化的課程內容。

2.推動親師生協作模式

廣邀家長、教師與學生參與綱要制定與實施，讓課程平衡科學實證與家庭價值觀，並滿足不同年齡層的需求。

3.提升師資專業與課程適齡性

明確規範課程由專長教師授課，並根據學生發展階段，分階段設計內容：小學聚焦身體保護，國中深化性健康，高中探討情感與關係管理。

4.結合公共衛生目標

性教育應以降低性病感染率、促進心理健康為導向，融合教育與衛福部專業資源，實現健康教育的多層次保護目標。