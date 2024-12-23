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建中校友宴菜單爭議 學生盼性平教育納入「男性經驗」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
民進黨立委范雲（右二）今天在立法院教育及文化委員會主持「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會。記者余承翰／攝影
民進黨立委范雲（右二）今天在立法院教育及文化委員會主持「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會。記者余承翰／攝影

近日建國中學校友宴菜單出現「香鮑佐蘿莉」等有性別平等疑慮的菜名，還附上暗指高中女校學生的人形立牌提供合照，引發批評。立法院公聽會今日討論到性平教育缺乏對男性經驗的關注，有學生團體認為，這導致男校環境缺乏性別意識；也有學生指出，社會壓抑男性情感表達，男性困境卻在性平教育缺席。

立委范雲今日在立法院教育及文化委員會召開「性別平等教育2.0」公聽會，她在會議上指出，賴清德總統於選舉時曾提出「性平教育2.0」政見，提到希望解決性平教育缺乏納入男性經驗的問題。范雲觀察國家教育研究院提供的教學示例，發現多聚焦女性處境，沒有關注到男性成長、受挫的經驗和需求。但近年網路匿名平台興起女權自助餐、不知道怎麼追女生等討論，可見男性的經驗和需求非常重要。

近期發生建中校友宴菜單爭議，EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，過去性平教育、情感教育上較少提到男性在性別權力結構中的困境、特權、成長經驗和情感需求，導致在男校環境中缺乏性平意識的共感，更重要的是，社會可能沒有辦法給予男性在性平教育中，在情感教育上的支持。

性平教育20年學生倡議連線代表邱奕翔指出，社會壓抑男性情感表達，並對男性經濟能力有不合理的期待，要求男性在親密關係中應處於主動的一方，更期待要找到伴侶，這些現象都與男性困境和父權社會、性別不平等有關。但男性困境在性平教育是缺席的，很多異性戀男性會認為性平教育和他們沒有直接關係，甚至以為性別平等對男性不利。

教育部次長林騰蛟指出，有鑒於男性在成長過程常被要求壓抑情感、表現性能力、以暴力展現能力、競爭不能輸的現象，未來教育部將就學校與社會體制對男性養成的影響，在課程教學面向增進相關議題，包含情緒教育、表達自己的情緒狀態、討論性別氣質刻板印象、加強性平教育等。

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