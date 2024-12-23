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食材物價上漲 國教署：公立幼兒園餐點費年增4億
地方政府反映食材物價變貴，公立幼兒園一餐兩點心不敷成本。教育部國教署表示，依照各縣市物價及餐點費實際支應情形評估，全國公立幼兒園食材調整差額所需經費約4億元，由教育部國教署補助3.39億元，其餘由地方政府支應。此次也訂定國教署補助上限，一般地區餐點費每日補助95元，偏遠地區105元，若超出上限，由地方政府分擔。
現行公立幼兒園餐點費，主要由家長定額繳交，其餘皆由國教署補助。國教署表示，因食材、物價以及採購成本提高，之前各縣市一直希望能夠提高補助，為提供幼兒豐富及營養均衡的飲食，因此調整補助金額，以如實反映物價及食材採購成本。
國教署表示，各縣市物價不同，餐點費用也不同，113學年起全國公立幼兒園調整餐點差額所需經費約4億元，由教育部國教署補助3.39億元，其餘經費由直轄市、縣市政府分擔。本次餐點費補助調整也訂下國教署補助上限，一般地區餐點費調整為每日上限95元，偏遠地區則為105元，並由各地方政府評估當地物價及幼兒園的實際需求進行調整。
因收到反映，有縣市政府將廚工人事費挪移因應至食材費，國教署說明，自101學年度起，國教署持續補助各地方政府公幼依法增置廚工的人事經費，113學年度補助各直轄市、縣市政府廚工1,698人，經費計約4.8億元經費，不該挪移人事經費，應由廚工自行烹煮符合幼兒年齡及發展需求的餐點，提供均衡飲食。
國教署表示，為保障幼兒均衡飲食，將持續掌握各直轄市、縣市政府餐點供應及物價，適時滾動修正，並就相關法令規定、人員及經費補助等面向持續優化，以提升幼兒園的餐點品質，讓幼兒能夠享用營養、美味及充足的餐點。
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