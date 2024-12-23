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曾遭聯副退稿 閻連科：台灣創作語言勝大陸

聯合報／ 記者何定照／台北報導
大陸作家閻連科。記者林澔一／攝影
大陸作家閻連科。記者林澔一／攝影

大陸作家閻連科在國際獲獎無數，看待當代華文作家，語出驚人表示，台灣創作語言大勝大陸，散文又比小說好，「看台灣作家的語言，你會覺得我們的文字像是每吃一口飯就帶沙子。」

閻連科透露，一九七六或七七年在鄉下初寫作時，得知聯合報副刊徵文，他以附近村莊為題目投稿，結果遭到退稿。一番話引得在座大呼「我們錯過一位大作家！」至於當時聯副主編是誰，推斷可能是瘂弦或是前任的馬各，值得慶幸的是，這段前緣，後來又由瘂弦重新接上。

閻連科說，寫作可大略分為語言和故事兩部分，華人領域中，故事方面是大陸好，「全世界恐怕沒比大陸的故事更豐富」，但語言方面，當代大陸作品顯然比不上台灣用詞之韻律與詩意，其中散文的語言又因文體特色更能呈現詩意。他讚嘆舉例：「像王文興，對語言文字的錘鍊簡直像宗教信仰！」

從不缺好故事的他，寫作瓶頸也因此都在於該用什麼語言講故事。至今他嘗試在每部作品都使用不同語言，希望寫作永遠有難度，最好每部都有地方沒完成，好在下一部做到之前未竟。

他對何謂好故事的看法也與眾不同，「故事看來沒有邏輯，就是我寫作最需要的，若故事非常合情合理，我一點興趣都沒有！」特別著迷因果乍看對不上的故事。

聯經出版的新作「小說的信仰」中，他就大談何謂小說真實，認為真實絕非只有現實主義式的「全因果」，而是還有拉美文學常見的半因果、卡夫卡式的零因果、乃至他小說普遍的「內因果」。

小說 文學 語言

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