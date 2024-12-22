112學年新住民子女學生占6.8％ 中國大陸占逾四成

112學年各級學校新住民子女學生合計27.8萬人，占全體學生總數的6.8%，以父或母來自中國大陸者最多，若再加上父或母來自越南、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞七國，占全體新住民子女學生達九成五。教育部指出，新住民子女於學習階段所面對的挑戰多，高於國人子女，應投入適切的教育資源及關懷。

受全球化趨勢影響，國際交流頻繁，跨國婚姻日益普遍。據統計，近年新住民結婚人數在疫情爆發前大致維持每年約2萬人，108學年至110學年受疫情影響大幅減少，至110學年降至僅0.9萬人，112學年則回升為2.2萬人。

根據教育部近日發布的「各級學校新住民子女就學概況提要分析」，112學年各級學校新住民子女學生數合計27.8萬人，占全體學生總數的6.8%。新住民子女學生父或母來自中國大陸者占4成3，國小、國中、高中及大專校院皆以大陸地區居首，幼兒園則以越南為主。

細看各地占比，112學年27.8萬名新住民子女學生之中，父或母計12.1萬人來自中國大陸，占43.4%；再來是越南9.9萬人、占35.5%；印尼2.3萬人、占8.1%，若併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計26.4萬人，占比達95.1%。

按新住民子女學生分布縣市觀察，以新北市4.2萬人居首，再來是台中市3.7萬人、台北市3.4萬人。六都新住民子女學生合計19.7萬人，占全體新住民子女學生約七成，顯示六都的新住民子女學生密集度高於全體學生。

教育部表示，全國新住民子女學生逾半數來自東南亞七國，為協助曾於國外受教育的學生融入校園生活，自109年起持續推動「跨國銜轉學生教育支持與服務精進」計畫，提供華語學習扶助課程與教育行政知能培訓等資源。考量新住民子女學生遍布全台22縣市，透過108課綱納入新住民語言課程，自109學年起逐年推動。

另外，隨大專校院新住民子女學生占比由107學年的2.9%，逐年成長到112學年的8.0%，並配合新南向政策，自106年起補助大專校院開設東南亞語言課程。