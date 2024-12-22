台師大SRE平台助學生英語適性閱讀 可分級推薦讀物

為協助政府落實雙語計畫，提升台灣學生的英語閱讀能力，國立台灣師範大學研發出SRE英語適性閱讀平台 (https://srenglish.net/)，運用人工智慧技術精準分級讀本，幫助學生進行適性閱讀。

SRE平台以台灣中小學課綱及多家出版社的教科書為基準進行讀本難度分級，級距難度比國際通行的藍斯閱讀分級系統更為精確，特別適合以英語為外國語言的台灣學生使用。除了提供能力測驗外，還搭配英語分級讀物推薦功能，能根據學生的測驗結果，自動推薦適合其能力的書籍。

學生除了能透過平台進行閱讀，還可以利用有聲書與文本朗讀糾錯功能，提升聽力與口說能力。平台亦設計遊戲化的獎勵機制，鼓勵學生自主學習，並自動生成學習歷程檔案，協助追蹤學習成果。

台師大研發團隊表示，期望透過精準的分級技術，讓學生能夠從適合自身能力的書籍中，獲得閱讀樂趣與成就感，進一步養成英語閱讀習慣，最終達到提升英語閱讀能力的目標。

台師大也首次舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」，設置｢閱讀進步獎」、｢持之以恆獎」、｢樂在閱讀獎」與｢閱讀菁英獎」，總計2626名學生投入比賽，共有74名中小學生獲獎，累計閱讀超過2萬7000本書，而當中每週平均閱讀一本書的學生，平均後測成績進步了26.5分。

台師大未來將持續推廣SRE平台至更多學校，期望幫助更多學生提升英語閱讀能力，為臺灣的雙語教育政策奠定基石。