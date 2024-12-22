新住民子女學生27.8萬人 大專占比創10年新高

教育部最新統計顯示，112學年度各級學校新住民子女學生共27.8萬人，人數和比率均創近5年新低；但大專新住民子女學生約9.1萬人，占比8%則是近10年新高。

教育部近日公布各級學校新住民子女就學概況提要分析，112學年各級學校新住民子女學生共27.8萬人，占學生總數的6.8%，是近5年新低；觀察107至112學年間變化，新住民子女學生占全體學生比率呈現先增後減，5學年間減少3.4萬人（10.9%），占比從7.3%降至6.8%。

教育部統計也顯示，112學年新住民子女學生以高中階段占全體學生的10%（約5.6萬人）占比最高，其次是大專占8%（約9.1萬人）、國中占6.9%（約3.7萬人）、國小5.8%（約7.2萬人）；新住民子女學生在大專學生的占比創10年新高，在高中的占比是近6年新低，在國中和國小的占比則是近10年新低。

按新住民子女學生分布縣市觀察，以新北市4.2萬人（15.3%）居首，其次為台中市3.7萬人（13.2%）、台北市3.4萬人（12.1%），六都新住民子女學生合計19.7萬人，占全體新住民子女學生的70.7%；若同時觀察全體學生的分布，六都的新住民子女學生密集度低於全體學生。

如以新住民子女學生占各縣市學生總數的比率相較，教育部提到，連江縣、金門縣新住民子女學生占學生總數的比率分別為16.9%、14%，居各縣市前2名；另外，澎湖縣、苗栗縣、雲林縣及嘉義縣的新住民子女學生比率也都超過8%。

教育部表示，考量新住民子女學生遍布全台22縣市，108課綱已納入新住民語言課程，並自109學年起逐年推動，至112學年國中小已開設7328班、1萬6985名學生選修新住民語文課程；隨著大專新住民子女學生占比提升，自106年起也補助大專開設東南亞語言課程，由111班、5022人，增至112學年147班、6166人。