AI輔助寫作 王惕吾獎學金24人獲獎

聯合報系文化基金會昨舉行「一一三年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台大學院校共廿四名學生獲獎，共頒出六十萬元獎金。

因應人工智慧發展趨勢，本次申請首度要求學生需以ＡＩ輔助完成文章。聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，此寫作方式強化學生使用科技工具，也透過修改過程，培養其批判性思維與獨立表達能力。

今年王惕吾先生新聞獎學金來件踴躍，共有二一五人次申請，最終大學生與研究生各十二人脫穎而出。獲獎學生分屬全台十七所大學，研究生可獲得獎學金三萬元、大學生則有兩萬元。

今年要求申請學生上傳一篇以「大學ＵＳＲ如何影響學生的社會責任感」為主題的短文，且必須用ＡＩ輔助寫作。

羅國俊提到，時代正持續快速地變化，我們不能逃避ＡＩ的發展，尤其是這個世代的學生，每過一段時間，可能就要面臨完全迥異的生活、工作型態，因此要認識ＡＩ、且駕馭它。他也表示，聯合報明年會投入相當多的資源在ＡＩ應用，讓新聞寫作與科技工具有最適當的結合。

獲獎的宜大生物技術與動物科學系同學林柏辰說，ＡＩ就像是擁有高智商的天才，只是欠缺引導，需要人類給予方向；就讀政大傳播學院碩士班的姜期儒也說，在與ＡＩ協作的過程，自己常「質疑」ChatGPT的說法，再透過一來一回的問答、指令，生成出文章雛形。書寫過程像有一個朋友可以一起討論。