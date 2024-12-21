碧娜·鮑許《春之祭》 北藝大舞蹈學院重演經典

碧娜·鮑許舞團的《春之祭》向來被雲門舞集創辦人林懷民譽為有史以來最偉大的版本，繼碧娜·鮑許的母校福克旺藝術大學（Folkwang University of the Arts）之後，由國立台北藝術大學舞蹈學院成為全球首所重演《春之祭》的學院，本周四演出以來好評如潮。

過往《春之祭》大多由歐洲主流芭蕾舞團演出，而今北藝大舞蹈學院透過學院體系與年輕世代舞者的參與，展現經典重現的藝術精神，成為極具里程碑意義的重製演出。

北藝大指出，此次重演不僅展現北藝大於國際舞蹈教育界的成就，更與巴黎歌劇院、英國國家芭蕾舞團等世界頂尖舞團比肩，為舞蹈教育樹立歷史性的里程碑，讓經典作品得以跨越世代，延續深刻的藝術價值與生命力。

此次《春之祭》以紅布、土壤與性別為核心元素，創造視覺與意識的強烈衝擊。鋪滿舞台的泥土象徵孕育生命的自然母體，卻同時成為宰制眾生的基底。而紅布從生命動能轉變為恐懼的象徵，舞者們被引領至體力耗盡的邊界，體現原始生命的掙扎與無力。

碧娜．鮑許基金會主席、鮑許的女兒薩洛蒙．鮑許（Salomon Bausch）表示，這次該舞能與年輕一代的優秀舞者合作，是將母親作品帶向未來最好的方式。

北藝大師生此次參與重演，象徵經典作品於新世代舞者間的傳承與再現，意義非凡。

演出由北藝大傑出校友余采芩擔任藝術總監，並攜手四位曾受碧娜親自指導的資深舞者，共同督導排練，確保舞作的每個細節皆忠於原版，讓觀眾得以親身見證舞蹈史上最震撼的經典之作。

北藝大指出，《春之祭》不僅是一部舞作，更是一場穿越文化、時間與生命的藝術體驗。誠摯邀請全台觀眾一同進入劇場，與舞者共同感受泥土之間的生命律動，見證舞蹈與自然交織出的永恆經典之美。

重演版《春之祭》12月19日起在台北表演藝術中心球劇場首演，並於12月27日至12月29日巡演高雄衛武營國家藝術文化中心，明年1月3日至1月5日巡演台中國家歌劇院。