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關懷萬物取材自然 五十嵐大介：地球上不是只有人

中央社／ 台北21日電

享譽國際的日本漫畫家五十嵐大介今天參與「2024圖像小說祭」開幕式，並與作家吳明益對談。他說，在地球上生活的不只有人，他的作品常取材大自然，希望喚起大眾對萬物的關注。

五十嵐大介的作品充滿詩意與奇想，對動物、自然景物刻畫細膩，作品「小森食光」曾被改拍成電影，「海獸之子」、「魔女」、「凌空之魂」等作品在台深受漫迷歡迎。

座談會在台北華山文創園區舉行，五十嵐大介提到他非常欣賞吳明益的小說「複眼人」，兩人針對「隧道」的意象有精采的對話。

五十嵐大介表示，「隧道」在日本就像一個怪談盛產的地方，每個「隧道」都會產生妖怪及幽靈，畢竟山是神聖的地方，如果在山裡開鑿山洞，很容易讓人感到害怕，人們經過時，山若有靈，應該會產生「幻肢」般的疼痛，就好像手腳不見了，卻還感受得到痛一樣。

吳明益則以自己在「複眼人」中的描述為例，認為開了山洞就像讓山失去了心，開鑿「雪隧」如同巨人被放血。吳明益分享他在新作「海風酒店」的理念，他以太魯閣神話中的巨人作為山的意象，認為山很頑皮，會讓人迷路，原住民若捉不到獵物，都會說是被山吃掉。

吳明益在書中刻畫水泥廠開發對山造成的傷害，不斷使用炸藥及潛盾機，以及開豎井，只要是開採水泥的山，就會呈現斷頭的景觀，嚴重破壞自然景觀。

五十嵐大介也透露近期從事的創作「鎌倉妖貓俱樂部（暫譯）」，是以自己住在鎌倉的生活體驗為素材，同時加上貓的故事，「店員的真面目可能是一隻貓」，再度啟動他以動物視角看世界的想像力。

五十嵐大介表示，地球上包括岩石、礦物及水占的比例占絕大多數，生物的數量相對少，而人占生物的比例更少，「我在作品中想呈現的是我所看到的世界，並加入昆蟲、鳥類等生物的觀點」

五十嵐大介說，他非常欣賞浮世繪畫家葛飾北齋及宮崎駿，他們的作品也經常會出現生物的視角，成為他參考的對象。

吳明益 日本 漫畫家

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