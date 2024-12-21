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拳擊手的奇妙經歷 雕塑大師王英信獲玉山美術貢獻獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣玉山美術獎貢獻講頒給雕塑家王英信，肯定他在藝術創作和藝文推廣的努力。圖／南投縣政府提供
南投縣玉山美術獎貢獻講頒給雕塑家王英信，肯定他在藝術創作和藝文推廣的努力。圖／南投縣政府提供

南投縣藝文界盛事，玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽今天頒獎，今年玉山美術貢獻獎頒給雕塑家王英信，作品獲國內外藝術獎項肯定，王英信30歲才從拳擊手投入雕塑創作，憑著對藝術的熱愛和毅力，不斷自我突破，數十年如一日，獲得玉山美術貢獻獎，正是他對藝術創作堅持的最佳肯定。

玉山美術獎今天下午在文化局頒獎，文化局邀請藝文界各方高手共襄盛舉，透過藝術家的慧眼巧思，來彰顯南投風土民情與人文特色，經過多年的努力，玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽，已成為全國高知名度的藝術獎項。

今年玉山美術獎初選作品就有685件，經嚴謹評審共186件參與決選，共有油畫、水墨膠彩、水彩、書法篆刻、工藝及攝影六類。

攝影類首獎林誌聰，優選張德貴、李豊明，佳作李宗穎、林祐宇；水墨膠彩首獎張峰銘，優選吳惠淳、鄭覺明，佳作塗文超、林麗秋；水彩首獎游雯珍，優選黃煜炘、吳尚靜，佳作張耀慶、許品婕。

油畫首獎賴瑞珍，優選賀蕙芝、陳玉鳳，佳作吳瑜桓、張綺舫；工藝首獎廖鴻旭，優選林港平、林建宇，佳作邱永豐、林慶宗；書法篆刻首獎顏國順，優選涂錦進、陳佳呈，佳作邱琳媛、李祥福。

竹藝產品開發競賽首獎陳盈池，作品「允竹方寸之境」；優選陳淑媛、石素鈴；佳作李文忠、張棋綾、張國清、吳文亮、賴志廣等。

玉山美術貢獻獎得主王英信，1990年在草屯雙冬成立工作室，作品榮獲臺陽美展金牌獎、全國美展、中興文藝獎、法國獨立沙龍入選、法國藝術家沙龍國家榮譽獎、三次入選日本帝展，除了藝術成就獲得國際肯定，為了讓民眾親近藝術，他對藝文活動推廣投入不遺餘力。

75歲的王英信並非科班出身，曾是拳擊選手，曾拿下3次全國冠軍，7次代表台灣出國參賽。從拳壇退役後，他找不到當體育老師的機會，雖然拳腳矯健，他又自認不適合當「兄弟」，意外投入雕塑創作。

「要做，就做到最好」王英信從雕塑門外漢，憑著對藝術的熱愛與毅力，不斷突破自我，終於在雕塑界闖出一片天，他的經歷也鼓勵其他藝術工作者，勇敢追求理想。

南投縣玉山美術獎和竹藝產品開發競賽今天頒獎，藝術家齊聚一堂。圖／南投縣政府提供
南投縣玉山美術獎和竹藝產品開發競賽今天頒獎，藝術家齊聚一堂。圖／南投縣政府提供

南投縣 玉山

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