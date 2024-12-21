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苗栗4名教師獲選SUPER教師 縣府頒獎表揚盼持續深耕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣各級學校產業工會今天在竹南鎮中山168青創基地辦今年SUPER教師經驗分享研習，副縣長邱俐俐頒獎表揚獲得SUPER教師獎的4名教師。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣各級學校產業工會今天在竹南鎮中山168青創基地辦今年SUPER教師經驗分享研習，副縣長邱俐俐頒獎表揚獲得SUPER教師獎的4名教師。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣各級學校產業工會今天在竹南鎮中山168青創基地辦今年SUPER教師經驗分享研習，副縣長邱俐俐頒獎給獲得SUPER教師獎的4名教師，肯定他們在教育領域的卓越表現。

縣府指出，全國教師會SUPER教師獎被視為「教育界奧斯卡」，苗栗縣學校工會成立將滿4年，迄至共甄選出12位表現傑出的優秀老師參加全國SUPER教師獎選拔。

今年4名苗栗縣SUPER教師分別為幼兒園組永貞國小附幼魏淑芬，國小組永貞國小駱儀芳，國中組大湖國中楊明獻，高中職組苗栗高中黃琇苓。

邱俐俐上午與全國教師總工會理事長侯俊良、副理事長何俊彥、苗栗縣學校工會理事長郭彥成、縣府勞青處長王浩中等人頒獎表揚這4名苗栗縣的SUPER教師，肯定他們在教育領域傑出的表現。

邱俐俐表示，縣長鍾東錦非常重視教育發展，感謝得獎教師能堅持理想，積極踐行教學創新，獲獎老師的教學熱誠與教育理念都令人感動，是教育界的優秀典範，值得所有老師學習，希望他們繼續發光發熱，造福學子。

郭彥成表示，每年持續辦理SUPER教師獎的目的在於發掘深耕教學現場的優良教師，並給予實至名歸的鼓勵，盼藉此吸引認真熱情、抱持理想的老師持續投入教育界深耕，也期盼能帶動人才培育的良性循環，影響社會對教師角色的重視與肯定。

頒獎典禮結束後，4名SUPER教師也分享教學經驗和心得，其中魏淑芬主講「只是玩？談幼兒的多元學習、探索與自我成就」，駱儀芳「數位時代下，為你的教學加溫」，楊明獻「老師，你教哪一科？我的跨域之路」，黃琇苓「行尞貓裏-田野遊樂園」。

教師 苗栗縣 邱俐俐

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