中山青年藝術獎 劉信義等3人獲中山獎

鼓勵20至45歲的年輕藝術家創作，國父紀念館2024中山青年藝術獎公布，中山獎得主分別為水墨類劉信義、書法類蘇梓靖以及油畫類李梓維，各獲得獎金新台幣30萬元及獎座1座。

國父紀念館長王蘭生今天在頒獎典禮上表示，中山青年藝術獎是國父紀念館與藝術界聯繫交流的平台，近年經由與中華民國畫廊協會合作，協助青年藝術人才進到藝術市場，成效良好。王蘭生說，歡迎青年藝術家踴躍參賽，期望透過「中山青年藝術獎」的平台，讓更多新銳藝術創作得以綻放光彩。

「中山青年藝術獎」徵件競賽今年邁入第9屆，參賽作品比往年增加，評審過程競爭激烈，200餘件作品報名，經過初審及複審2階段選出40名得獎者，包含水墨類13名、書法類14名、油畫類13名。

水墨類評審團代表羅振賢表示，今年水墨類投件者80餘件，水準相當高，由展覽及頒獎典禮隆重可見國父紀念館對於獎項的看重。

油畫類評審團代表蘇憲法說，這屆油畫類中山獎作品中顯露個人情感及創作理念，展現獨特的個人風格。

國父紀念館表示，「中山青年藝術獎」是附加價值很高的藝術獎項，得獎作品除了在國父紀念館展出之外，2025年將前往南投虎山藝術館與嘉義市立美術館延續辦理巡迴展。此外，中山獎得獎者將由國父紀念館與畫廊協會合作，持續參與藝術博覽會活動，以鼓勵青年藝術家持續創作。

國父紀念館「2024中山青年藝術獎作品展」今天至114年1月1日展出，地點在師範大學美術學系德群畫廊。