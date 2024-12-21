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後山文學注入新生命 30名青少年和社會人士獲獎

中央社／ 台東縣21日電

國立台東生活美學館主辦的後山文學獎，包括小說類、散文類、新詩類各組選出前3名及優選2名，共30人獲獎，今天頒獎，也為後山文學注入新生命。

頒獎典禮在台東國立東生活美學館舉行，獲獎者幾乎親自出席領獎。台東美學館長徐敍國致詞表示，自6月徵件開跑以來，徵得近300件作品，從短篇小說類、散文類、新詩類中，各組擇優選出前3名與優選2名，評選出30名優秀得主。

台東美學館表示，後山文學獎致力推動地方文學的傳承與創新，成為描繪台灣後山風土人情的重要舞台。讓參與者從構思到完成作品的過程中體會文字的力量與魅力。不僅提升地方寫作風氣，更培養新一代的文學創作人才，打造屬於後山的文化特色。

小說類第1名吳佩珍，得獎作品「內部的聲音」，描述花蓮大理石產業的流逝，以及自己跟家庭的親近與背離，作品透過外部聲音的描寫，最終回歸自我內觀的聽覺探索，其中蘊含著對故鄉的鄉愁與花東大地的獨特韻律，巧妙地將地方文化與個人情感交織。

社會組短篇小說類第1名為「內部的聲音」吳佩珍、第2名「不停地跑」林自華、第3名「拍岸」徐麗娟、「啊！是一個天使」沈秋蘭、「黏鼠板」張嘉潔獲優選。

高中職組散文類第1名由「日常變景」善喜．歐海獲得。第2名「小米與藜」徐菱遙、第3名「彈珠汽水、巧克力和H」萬芳羽。優選為「松風與白蝶」林宸潔、「對接的榫卯」蔡育慈。

國中組散文類第1名由梁亦萱以「洄游」奪得。第2名「我的家鄉是花蓮」吳子晴、第3名「實訪知本，遺忘的熱度與流動的記憶」林湜恩。而古又羽的「梔子花」、呂紹寧的「制服」獲優選。

社會組新詩類第1名為「放羊之地—比西里岸」劉金雄。第2名「緩慢」賴文誠、第3名「藤」徐意維。「林班悲歌」張元任、「有人說一場盛大的貫穿有其必要（在差點穿過隧道的山脈之後）」顏恔賢獲優選

高中職組新詩類第1名是萬芳羽的「金針花」。第2名「寫一片海」鍾語蘅、第3名「藍色舞鶴」林頎恩。優選由「海浪與遺骨的呢喃：時間刻畫的聖地之歌」林宸潔、「東海岸情歌」蕭宥獲得。

蘇昕悅以「琉璃」獲國中組新詩類第1名。第2名「飛魚」嚴綵晴、第3名「當歸」蔡尹蕎。而「從龍發堂到共榮桃花源～玉里社區家園啟示錄」林湜恩及「震央」梁亦萱獲得優選。最後確定名單和獎項以官網公告為主。

台東 小說 文學

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