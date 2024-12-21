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學生閱讀逾27000本書 台師大首創SRE英語適性閱讀平台

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台北市教育局長湯志民表示，SRE是非常適合學生自學、養成英語閱讀習慣的工具。圖／台師大提供
台北市教育局長湯志民表示，SRE是非常適合學生自學、養成英語閱讀習慣的工具。圖／台師大提供

為協助政府落實雙語計畫，提升台灣學生的英語閱讀能力，台灣師範大學研發出SRE英語適性閱讀平台，運用人工智慧技術精準分級讀本，幫助學生進行適性閱讀。為推廣該平台，台師大也舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」，本次競賽共有17所北市中小學參加，總計2626名學生投入比賽，累計閱讀超過27000本書。

台師大研發團隊表示， SRE平台以台灣課綱及多家出版社的教科書為基準進行讀本難度分級，其級距難度比國際通行的藍斯閱讀分級系統 (Lexile) 更為精確，適合以英語為外國語言的台灣學生使用。SRE平台除了提供能力測驗外，還搭配英語分級讀物推薦功能，能根據學生的測驗結果，自動推薦適合其能力的書籍。期望透過精準的分級技術，讓學生能夠從適合自身能力的書籍中，養成英語閱讀習慣，最終達到提升英語閱讀能力的目標。

而首次舉辦的「SRE英語適性閱讀比賽」也於今日舉辦台北場頒獎典禮，此次共有74名中小學生獲獎，另外，溪⼝國⼩、文昌國⼩也獲頒閱讀推動績優獎。台師大教授胡翠君指出，參與此次競賽的學生累計閱讀超過27000本書，平均每位學生閱讀超過16本書。其中，每週平均閱讀一本書的學生，平均後測成績進步了26.5分。

台北市教育局長湯志民今出席頒獎並表示，閱讀就像運動，要量力而為，不適合的運動不能持久。同樣的，讀不適合的書會造成挫折感，也讓學習無法長久持續。SRE能根據學生測驗成績推薦書單，而且功能涵蓋聽說讀，是非常適合學生自學、養成英語閱讀習慣的工具。

台師大副校長宋曜廷則說，過去他的時代是「苦讀」，現在這個時代是「樂讀」，開發SRE英語適性閱讀平台，就是希望孩子學習時更有樂趣也更有成就感。語言學習要靠累積，SRE能夠引導學生去做、去累積，積少成多自然就會看到成果。

台師大副校長宋曜廷提到，SRE英語適性閱讀平台希望讓孩子學習更有樂趣也更有成就感。圖／台師大提供
台師大副校長宋曜廷提到，SRE英語適性閱讀平台希望讓孩子學習更有樂趣也更有成就感。圖／台師大提供
台師大今舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」台北場頒獎典禮。圖／台師大提供
台師大今舉辦「SRE英語適性閱讀比賽」台北場頒獎典禮。圖／台師大提供

台師大 小學生 英語

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