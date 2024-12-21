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兼任教師待遇差 陳學聖：教育部應正視權益問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國政基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報系資料照片
國政基金會教文體育組召集人陳學聖。圖／聯合報系資料照片

兼任教師」在教育體系的角色重要，待遇卻長期遭受忽視。國政基金會教文體育組召集人陳學聖表示，包括高中以下學校的教學支援教師，以及大專校院的兼任教師，所面臨的不僅是低薪，更有許多不合理的工作條件與收入不穩定的問題。

陳學聖表示，高中以下學校的教學支援教師，存在「同酬不同工」問題。相同的鐘點費，工作量卻因班級人數差異而有所不同。有的是一對一上課，有的班級則多達40人以上。雖然工作強度的差距大，但每堂鐘點費計酬金額卻相同，導致不公平現象的產生。

教學支援教師的收入極不穩定，形同「看天吃飯」。陳學聖指出，每逢颱風假、國定假日，或是學校舉辦活動等情形，導致學校停課時，教學支援教師便被迫接受「無薪假」的安排，累積下來，每個月收入甚至可能減少約1萬元，對其生活造成沈重壓力。

陳學聖也提到，在高等教育方面，公立大專校院的兼任教師鐘點費，近年雖有小幅度調整，但實際漲幅僅為5%，每堂課鐘點費依職級不同，僅增加30至40元。私立大專校院的鐘點費，則已超過30年未做任何調整。兼任教師的實質薪資，長期受到通貨膨脹的侵蝕，恐難維持基本生活開支。

陳學聖表示，整體而言，兼任教師所面臨的不只是薪資凍漲的問題，還包括工作條件的不穩定與待遇上的差別對待。這些困境反映教育體系對兼任教師的長期忽視，以及制度設計的缺陷。

陳學聖呼籲，教育部應正視兼任教師的權益問題，全面檢討兼任教師的工作條件與待遇，為兼任教師提供更穩定的收入保障與合理的薪酬制度，並提供必要的勞動保障。只有在解決基層教師困境的基礎上，教育品質才得以真正提升。

兼任教師 陳學聖

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