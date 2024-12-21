大學念幼教畢業兩年就考上書記官 她每天刷25題練手感

司瑞鈺大學念的是幼兒教育，卻靠著大學時修法學課程與上補習班，考三次便順利考上司法四等書記官。她表示自己就是喜歡法律，就連落榜時也感到很開心，「因為想到可以繼續念法律的書」。她當全職考生一年半，堅持週六、周日都要休息。她認為考生要懂得適度放鬆，「不要陷入讀書的漩渦」，也才不會與社會脫節。

司瑞鈺高中便想唸法律，但考大學時成績不理想。她評估後決定不轉系轉校，大三開始準備書記官考試，先自己摸索修法學相關課程，大四開始上補習班準備。司瑞鈺準備考司法特考的決定，著實把父母嚇一跳，但還是支持女兒的決定。她抱著破釜沉舟的決心，把與幼教相關的教育學程也退了，全心準備考試。

非專業科系出身，司瑞鈺一開始準備司法特考時完全看不懂「有點慌」。考前半年還遇到車禍導致右手大拇指脫臼，還是得天天動手做筆記。她回憶那段時間不斷跑診所，靠著和朋友出門散心、閱讀心靈成長書籍，找到支持下去的動力。

司瑞鈺第一年跟著補習班進度讀書、把基礎打好，第二年則針對自己的弱項加強。她根據每次考試分析自己的優弱點，比較熟的科目不買解題書，靠不斷刷考古題訓練手感。不熟的科目，將上課時老師的教學再好好聽一次。

覺得行政法很難，她便去報行政法申論題的訓練班，用三個月的時間「把答題的模式練起來」。她認為，老師教出來的學生，答題模式大同小異，但她會找出自己答題的模式。她運用阿摩線上測驗提供的考題，每天刷25題選擇題練手感。申論題則學會抓關鍵字，盡量不要參考解題書，自己找出答題的模式。