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總統密訪總統教育獎得主 勉何姍頤努力實現願望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣成功高中國中部學生何姍頤（右二）獲2024總統教育獎，師長都為她高興。本報資料照片
彰化縣成功高中國中部學生何姍頤（右二）獲2024總統教育獎，師長都為她高興。本報資料照片

賴清德總統昨天密訪彰化縣立成功高中，關心2024總統教育獎得主何姍頤及拳擊隊員狀況，問到人生規畫時，何姍頤回答希望畢業後當教練，賴清德期勉她繼續努力，願望一定會實現。

賴清德總統、教育部長鄭英耀及國教司官員昨到成功高中，校長林克修、何姍頤、成功拳擊隊員、教練列隊接待，縣長王惠美也到場迎接。

林克修簡報成功高中辦學及體育班、拳擊隊訓練的成果，賴清德專注聆聽，並準備背包贈給何姍頤，與拳擊隊員閒話家常。

賴清德詢問何姍頤家庭現況？平時如何訓練？訓練辛苦嗎？學業準備得怎麼樣？想升學哪所學校？需要什麼幫助？以後想做些什麼？他也關心其他拳擊隊員狀況及未來人生規畫。

何姍頤回答，她排行第二，是家裡長女，去年11月父親驟逝，媽媽當工廠作業員撫養4個孩子，她在拳擊場上能得獎，要謝謝拳擊教練教導，校長和老師都很關心她的功課，她希望畢業後能當拳擊教練。

賴清德與選手談話氣氛輕鬆，行程到10點半結束。

成功高中國中部三年級拳擊選手何姍頤去年獲全中運第六級（57公斤）拳擊銅牌，克服技術和體能瓶頸，今年奪全中運拳擊金牌，逆境奮發榮獲2024總統教育獎。

成功 教練 賴清德

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