快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

新北三多國中推天人共好課程 奪教學卓越金質獎

中央社／ 新北20日電

新北市教育局表示，樹林區三多國中教師群以在地都會中被遺忘的弱勢貧瘠土地，結合「里山」環境的精神，開發人與自然共生共好的課程，今天獲選為教育部教學卓越金質獎

113年度教育部教學卓越獎今天在南投縣文化局演藝廳頒獎。新北市教育局發布新聞指出，新北市立中和高中、板橋高中、三多國中、文德國小、大坪國小、景新國小附設幼兒園獲得金質獎，石門國小附幼獲得銀質獎。

其中，三多國中的教育課程方案是利用樹林區當地舊地名，並結合「里山」精神設計。「里山」源於日語的詞彙，「里」代表居住環境，「山」代表自然環境，即人與自然的共生共好。團隊從在地故事出發，培育學生自主學習、動腦思考及動手創作的能力，勇奪金質獎。

教育局表示，板橋高中由國文科及歷史科教師合作規劃五感課程，透過動手做，促發學生自主系統思考與解決問題的能力；中和高中以美感教育為核心，藉生活美學與創新媒材實作，培養學生賞析、分享、設計與應用的態度及能力。

另外，大坪國小位處多雨的北海岸萬里區，學校以雨為課程核心軸線，培養學生主動探索，發現學習樂趣；景新國小附幼透過遊戲學習，發現蝴蝶的蹤跡，在飼養照護蝴蝶的過程學會接受生命無常。

教育局指出，教學卓越獎被視為教育領域的「奧斯卡」最高榮耀及典範學習，新北市學校獲獎，展現多元特色及課程扎根成果。

教育局 金質獎

延伸閱讀

新北全國青年景觀競賽 神農藥響抱走10萬元大獎

工業區違法設卡拉OK 新北公安稽查小組斷水電

班班喝鮮乳突喊卡 北市教育局：希望中央持續推動

「班班有鮮奶」政策喊卡 侯友宜：盼中央經費到位

相關新聞

影／母罹癌苗商女高中生和妹妹陷困境 阿斌哥將認養至大學畢業

國立苗栗高商三年級張姓女生因母親腦瘤復發，開刀後狀況不佳，目前在台中由年約七旬的外婆照顧，但也承受壓力，阿姨頻頻以電話、...

再提3+2新五專 葉丙成：技職學生是AI時代最需要的人才

為表揚參加國際性記憶體能競賽表現優異，及專業證照等領域具傑出表現學生，教育部今舉辦「技職之光」頒獎典禮。教育部次長葉丙成...

少子化浪潮中的旋律：國小管樂團如何奏出希望之音？

台灣的少子化問題已被視為國安危機，各行各業都正面臨這一現象所帶來的衝擊。以教育為例，一般家長依然非常注重孩子的升學競爭，但國內教育體系卻倡導多元學習，以應對未來多變的社會與產業局勢。這種矛盾讓許多孩子在年幼時就背負沉重的課業壓力與才藝學習的負擔，成為無辜的一群。

等你長大就知道？ 調查：大學生對未來仍茫然

「好好讀書，長大了就會知道」這是很多人成長過程中，都有聽過的一句話，但在考上大學後，很多學生開始面臨對未來的迷惘，包含是...

總統賴清德密訪彰化成功高中 期勉拳擊女將何姍頤實現願望

賴清德總統今密訪彰化縣立成功高中，關懷2024總統教育獎得主何姍頤及拳擊隊員，問到人生規畫時何姍頤回答希望畢業後當教練，...

陽明交大附中明年招生 將設雙語生醫、電機資訊實驗班

國立竹北高中改隸國立陽明交通大學附屬高中已進入籌備階段，預計明年114學年將招收第一屆新生，規畫開設雙語生醫實驗班及電機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。