最有力的能量 李遠盼大眾看見社區營造的多元與韌性

文化部今舉辦第2屆社區營造獎頒獎典禮，文化部長李遠出席頒獎並提到，自己擔任文化部長的第一個行程就是拜訪宜蘭的社造點大二結社區，近期也走訪雲林螺陽社區、花蓮牛犁社區等。他強調，社區營造讓大家看見台灣這塊土地的多元與韌性，「台灣社會最有力的能量就在社區營造。」

李遠表示，在1994年之前，台灣是個由上而下，沒有真正民間存在的社會，直到1994年台灣展開社區營造及教改，才真正轉變為一個由下而上、充滿討論的社會。李遠細數自己從社造開始之初就陸續參與社造活動，包含與吳念真一起主持「TAIWAN 368新故鄉動員令」，跑遍全國各地社區，18年前也曾展開全台手作千里步道的工作。

李遠說，目前展開徵件的「百大文化基地」是他參與社造及拜會社區後最想做的事，希望藉此讓社區營造連結近年再造歷史現場、讓地方文化館及藝文場館升級、也補助獨立書店等計畫成果。百大文化基地除了將投注文化部的資源，也將結合行政院「六大區域產業及生活圈」規劃，並邀請各部會共同加入，期盼達成「部部都是文化部、日日都是文化日、人人都是文化人」願景。

文化部指出，第2屆社區營造獎共有11位（組）獲選者，各獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。「社造貢獻獎」計有花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會、基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖共3組獲選，皆為長期投入人文、社福、生態及文化資產保存等社造工作，串聯整合地方社造資源，成效及貢獻顯著。

雲林縣螺陽文教基金會常務董事何美慧說，雖然螺陽只有8個工作人員，但是螺陽是由一群地方民眾自發性一起努力支持而成長的。她經常勉勵所有夥伴，螺陽成立最重要的價值是發現社會的問題、解決問題，並且補充政府的不足，「我們要當一個解決問題的人。」

文化部提到，本屆評審委員特別頒發「評審團獎」給日本千葉大學榮譽教授宮崎清，他於台灣推動社造初期，積極協助培育社造種子人才，30年來亦持續促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。