快訊

全聯大火9死 倖存工頭揭慘劇前飄怪味：差點來不及逃跑

犯天條！303大停電影響549萬戶懲台電4人 前廠長歐皖麟退休金砍20%

最有力的能量 李遠盼大眾看見社區營造的多元與韌性

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部長李遠今參加社區營造獎頒獎典禮，致詞表示「台灣社會最有力的能量就在社區營造」。圖／文化部提供
文化部長李遠今參加社區營造獎頒獎典禮，致詞表示「台灣社會最有力的能量就在社區營造」。圖／文化部提供

文化部今舉辦第2屆社區營造獎頒獎典禮，文化部長李遠出席頒獎並提到，自己擔任文化部長的第一個行程就是拜訪宜蘭的社造點大二結社區，近期也走訪雲林螺陽社區、花蓮牛犁社區等。他強調，社區營造讓大家看見台灣這塊土地的多元與韌性，「台灣社會最有力的能量就在社區營造。」

李遠表示，在1994年之前，台灣是個由上而下，沒有真正民間存在的社會，直到1994年台灣展開社區營造及教改，才真正轉變為一個由下而上、充滿討論的社會。李遠細數自己從社造開始之初就陸續參與社造活動，包含與吳念真一起主持「TAIWAN 368新故鄉動員令」，跑遍全國各地社區，18年前也曾展開全台手作千里步道的工作。

李遠說，目前展開徵件的「百大文化基地」是他參與社造及拜會社區後最想做的事，希望藉此讓社區營造連結近年再造歷史現場、讓地方文化館及藝文場館升級、也補助獨立書店等計畫成果。百大文化基地除了將投注文化部的資源，也將結合行政院「六大區域產業及生活圈」規劃，並邀請各部會共同加入，期盼達成「部部都是文化部、日日都是文化日、人人都是文化人」願景。

文化部指出，第2屆社區營造獎共有11位（組）獲選者，各獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。「社造貢獻獎」計有花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會、基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖共3組獲選，皆為長期投入人文、社福、生態及文化資產保存等社造工作，串聯整合地方社造資源，成效及貢獻顯著。

雲林縣螺陽文教基金會常務董事何美慧說，雖然螺陽只有8個工作人員，但是螺陽是由一群地方民眾自發性一起努力支持而成長的。她經常勉勵所有夥伴，螺陽成立最重要的價值是發現社會的問題、解決問題，並且補充政府的不足，「我們要當一個解決問題的人。」

文化部提到，本屆評審委員特別頒發「評審團獎」給日本千葉大學榮譽教授宮崎清，他於台灣推動社造初期，積極協助培育社造種子人才，30年來亦持續促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

文化部表示，第2屆社區營造獎系列活動今明兩日在松山文創園區5號倉庫及台北文創文化廣場舉行，邀請大眾一同見證社區營造的豐碩成果。

日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲頒第2屆社區營造獎「評審團獎」。圖／文化部提供
日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲頒第2屆社區營造獎「評審團獎」。圖／文化部提供

文化部 李遠 社區營造

延伸閱讀

李遠：台灣社會的力量就在社區營造

曾寶儀首同框導演男友！愛情長跑19年孵「交換禮物」藏洋蔥

瘂弦追思紀念會 李遠感念詩人啟發「為創作者多做一些事」

「戒嚴38年對台灣造成傷害」 賴清德：歷史錯誤可原諒 錯誤歷史不能忘

相關新聞

影／母罹癌苗商女高中生和妹妹陷困境 阿斌哥將認養至大學畢業

國立苗栗高商三年級張姓女生因母親腦瘤復發，開刀後狀況不佳，目前在台中由年約七旬的外婆照顧，但也承受壓力，阿姨頻頻以電話、...

再提3+2新五專 葉丙成：技職學生是AI時代最需要的人才

為表揚參加國際性記憶體能競賽表現優異，及專業證照等領域具傑出表現學生，教育部今舉辦「技職之光」頒獎典禮。教育部次長葉丙成...

少子化浪潮中的旋律：國小管樂團如何奏出希望之音？

台灣的少子化問題已被視為國安危機，各行各業都正面臨這一現象所帶來的衝擊。以教育為例，一般家長依然非常注重孩子的升學競爭，但國內教育體系卻倡導多元學習，以應對未來多變的社會與產業局勢。這種矛盾讓許多孩子在年幼時就背負沉重的課業壓力與才藝學習的負擔，成為無辜的一群。

最有力的能量 李遠盼大眾看見社區營造的多元與韌性

文化部今舉辦第2屆社區營造獎頒獎典禮，文化部長李遠出席頒獎並提到，自己擔任文化部長的第一個行程就是拜訪宜蘭的社造點大二結...

等你長大就知道？ 調查：大學生對未來仍茫然

「好好讀書，長大了就會知道」這是很多人成長過程中，都有聽過的一句話，但在考上大學後，很多學生開始面臨對未來的迷惘，包含是...

總統賴清德密訪彰化成功高中 期勉拳擊女將何姍頤實現願望

賴清德總統今密訪彰化縣立成功高中，關懷2024總統教育獎得主何姍頤及拳擊隊員，問到人生規畫時何姍頤回答希望畢業後當教練，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。