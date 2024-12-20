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高雄淨零學院獲頒國家永續獎 加碼推綠領人才優惠

中央社／ 高雄20日電

高雄淨零學院成立滿1年，榮獲「113國家永續發展獎」，高雄環保局長張瑞琿指出，能在162件申請案脫穎而出是莫大肯定，明年36堂證照課程已排定，也推出2025綠領人才優惠方案。

高雄市政府去年11月成立淨零學院，迄今已開設逾百堂課程，培育3600名淨零人才，頒發1300張國際證書，學院成立剛滿1年，即榮獲行政院「113國家永續發展獎」，張瑞琿從國家發展委員會主委劉鏡清手中接下「國家級」榮耀，她表示，能從162件申請案在產官學各界激烈競爭中脫穎而出，是市府及學院團隊光榮，也將成為高市府持續精進，邁向綠色家園動力。

張瑞琿說，明年36堂證照課程已經排定，除傳統碳盤查、碳足跡，也增加綠色金融、碳中和等主題，期望更貼近產業需求。另外也鎖定學生、產業、學院舊生，推出2025綠領人才優惠方案，包含2人團報7折優惠、大專院校5折優惠、舊生報名優惠等，希望落實產業公正轉型，同時培育青年綠領人才。

環保局新聞稿指出，市府去年開全國之先成立「淨零學院」，除開設各類國際證照課程，滿足產業需求，也因應特殊主題，開設專班課程，以碳費議題為例，針對法規、科學基礎減量（SBTi）、自願減量專案內容授課。至今6堂系列課程場場爆滿，也促使學院在明年度持續加開課程。

此外，近年包含歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、台灣碳費、國際大廠碳中和要求陸續上路，綠領人才需求日益增多，根據環境部17日公布的「綠領人才就業趨勢報告」顯示，近3600家徵才企業有綠領人才需求，其中ESG、14064-1碳盤查、14067碳足跡證書更是企業最需要的專業能力之一。

除了課程，學院也持續扮演「產業減碳技術」的媒合、交流平台，包含興達電廠氫能發電、長春石化負碳工廠、中鋼鋼化聯產等技術交流都在進行，明年度更將籌辦淨零解決方案展覽，讓高雄各式技術齊聚學院，強化產業的連結。

淨零 環保局長 碳足跡

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