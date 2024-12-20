影／母罹癌苗商女高中生和妹妹陷困境 阿斌哥將認養至大學畢業

國立苗栗高商三年級張姓女生因母親腦瘤復發，開刀後狀況不佳，目前在台中由年約七旬的外婆照顧，但也承受壓力，阿姨頻頻以電話、傳訊息要求她休學照顧母親；阿斌哥大愛協會得知後，決定認養她和讀國一的妹妹升學費用及生活補助，盼協助姊妹倆脫困。

阿斌哥大愛協會創辦人、苗栗縣議長李文斌接獲苗商教官的求助訊息，決定協助姊妹倆，認養她和13歲的妹妹直到大學畢業，提供學雜費及每月生活補助5000元，這也是大愛協會認養的第17、18個學生。

李文斌表示，女生的外婆最近常向她表達照顧壓力，阿姨頻繁打電話或傳訊息，希望她休學離開苗栗到台中打工、照顧媽媽，讓她備感壓力。

女生的父親與家人失聯，不知去向、不接電話也不讀訊息，她外婆及阿姨希望賣掉張家在苗栗的住房來負擔龐大醫療開銷，讓姊妹面臨失去住處的壓力；除了協會認養，張家龐大的醫療費用，也希望社會善心人士伸出援手。

社會處長張國棟表示，女生因有父親、房產，無法申辦低收，但父親失聯且未照顧家人，使張家姊妹成了「邊緣戶」，社會處將追蹤張母的治療情況，如符合申辦身障手冊或有入住機構的需求，會提供協助或爭取社會資源。

張姓女生讀會計，認真又有上進心，她的境況讓教官不捨，李文斌鼓勵她安心升學，高商畢業後可就讀大學夜校，將來有能力回饋社會，讓大愛能循環，女生也表達感謝。