等你長大就知道？ 調查：大學生對未來仍茫然

「好好讀書，長大了就會知道」這是很多人成長過程中，都有聽過的一句話，但在考上大學後，很多學生開始面臨對未來的迷惘，包含是否繼續升學、職涯方向等，經濟因素與人際關係也帶來壓力，衛福部推動青年心理健康支持方案，卻僅有3成左右使用過。

世界的快速變化，導致對未來規畫的迷茫與不確定、課業壓力、在有限的時間卻要處理大量的訊息與事務，是這個世代的學子要面臨的艱鉅挑戰。

諮商心理師公會全聯會今公布2024年大專學生壓力調查結果，根據全台3264份大專院校學生樣本，發現大三學生的壓力總分最高，壓力來源主要以「學業壓力」與「未來規畫壓力」比例最高，後者更是所有大學生壓力之首。

對於大三學生壓力大這件事，國立政治大學學生會長林祐指出，大一、大二可能會加入社團、課外活動也相對熱絡，但到了大三，會需要專注在學業，加上課程可能都到了比較進階的程度，在需要花更多心力在課業，又比較無法參與社團活動時，壓力就會比較大。

針對未來規畫壓力，國立台北教育大學心理與諮商學系教授陳柏霖指出，很多學生原生家庭的支持系統做得很好，家長基於尊重不會多過問，孩子到了大學畢業前，會開始對未來感到迷茫，要繼續升學、就業還是出國，有些人研究所畢業後，還是不知道自己的下一步。

很多人都聽過「長大就知道了」這句話，很多人整個學生時期，都在達成升學目標，進大學、攻讀研究所之後，會開始思考「讀完後要幹嘛？」陳柏霖表示，學校在相關機制上，要評估是否給予更多支持系統，讓學生可以探索，包含思考自己科系的未來出路等。

另外，對就讀私立大學的學生來說，經濟壓力也會是未來規畫的一大挑戰，陳柏霖說，在學期間或許有就學貸款和教育部相關政策支持，但現實因素讓他們需要工作，但願不願意接受低薪，加上房租等考量，也都會是壓力之一。

台灣臨床心理學會常務理事、國立中正大學心理學系副教授兼諮商中心主任鄧閔鴻指出，10年前調查，校內有6%的學生疑似出現憂鬱症等症狀，但現在已升高為8%至9%，而其他學校也觀察到有上升的趨勢，一部分的原因或許是，少子化浪潮下孩子生得少，導致所有家庭的關注、重心都在一個小孩身上。

衛福部推動青年心理健康支持方案，約有3成的大學生曾經使用過此方案，但大部分學生在遇到壓力狀況需要協助時，仍不習慣尋求心理諮商的專業協助。

鄧閔鴻觀察，在學期考試前，有諮商需求的學生人數會增加很多，但考試結束就會下降，一開始就尋求學輔資源的，很多都是大學以前就有，認為應比照特教資源，讓學校能早期關心有相關需求的學生。