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總統賴清德密訪彰化成功高中 期勉拳擊女將何姍頤實現願望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立成功高中國中部學生何姍頤（右二）獲2024總統教育獎，師長都為她高興。本報資料照片
彰化縣立成功高中國中部學生何姍頤（右二）獲2024總統教育獎，師長都為她高興。本報資料照片

賴清德總統今密訪彰化縣立成功高中，關懷2024總統教育獎得主何姍頤及拳擊隊員，問到人生規畫時何姍頤回答希望畢業後當教練，賴清德期勉她繼續努力一定會實現願望。

總統府要求彰化縣立成功高中保密，包括不可拍照，一律由總統府事後提供。今上午9點總統賴清德、教育部長鄭英耀及國教司官員到達學校，進入歡迎總統的會場，校長林克修和巷何姍頤、成功拳擊隊員、教練列隊接待，縣長王惠美也趕到迎接。

據在場人員轉述，校長林克修簡報成功高中辦學及體育班、拳擊隊訓練的成果，總統賴清德贈送背包給何姍頤，並與她和拳擊隊員閒話家常，詢問何姍頤家庭現況？平時如何訓練？訓練辛苦嗎？學業準備得怎麼樣？想升學哪所學校？需要什麼幫助？以後想做些什麼？賴清德也詢問其他拳擊隊員訓練辛不辛苦及未來人生規畫。

何姍頤回答家庭現況，她排行第二，是家裡長女，去年11月她父親驟逝，媽媽當工廠作業員撫養家裡4個孩子，她在拳擊場上能得獎要謝謝拳擊教練教導，校長和老師都很關心她的功課，她希望畢業後能當拳擊教練，

頼清德與選手談話的氣氛輕鬆，有說有笑，行程到10點半結束。

成功高中國中部三年級拳擊選手何珊頤去年獲全中運第六級（57公斤）拳擊銅牌，克服技術和體能的瓶頸，今年勇奪全中運拳擊金牌，逆境奮發榮獲2024總統教育獎。

成功 教練 賴清德

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