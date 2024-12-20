陽明交大附中明年招生 將設雙語生醫、電機資訊實驗班

國立竹北高中改隸國立陽明交通大學附屬高中已進入籌備階段，預計明年114學年將招收第一屆新生，規畫開設雙語生醫實驗班及電機資訊實驗班，未來陽明交大附中將成為陽明交大深耕高中教育的基地，並作為新竹縣籌設中的縣立實驗高中參考。

陽明交大校長林奇宏表示，竹北高中改隸後將是未來陽明交大高等教育深耕高中教育的基地，將共同結合運用各校區的各學術資源與教學設施，傾全力打造陽明交大附中成為新新竹新思維的前瞻與最佳選擇。

教育部已核定國立陽明交通大學附屬高中自本月開始籌備半年，預計明年起招收新生，教育部也已籌組國立竹北高中改隸陽明交大附中審查委員會，由審查委員分別至陽明交大光復校區及竹北高中實地訪視，並召開複審會議，對於2校合作表達高度肯定。

竹北高中校長陳瑞榮表示，陽明交大未來將提供所有師生免費使用ewant線上課程，可享有前瞻科技及國際人文的豐沛多元課程選擇與薰陶，也將結合ewant課程及APX數理檢定，有系統的輔導學生自主參與AP國際課程，讓國際教育在附中普及化與平價化。

陳瑞榮期許陽明交大附中未來能兼顧國際名校與國內頂大的升學路徑，用系統化的國際教育輔導，協助大新竹的家長和資優孩子。