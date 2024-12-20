校長言詞涉霸凌 家長到投縣府抗議

霸凌風波延燒校園，南投縣某國中校長被指在公開場合罵學生會考成績5C是白癡。家長氣憤不平，昨到縣府拉布條抗議校長言語霸凌。南投縣教育處和家長協調後，表示全案已由督學調查釐清，校長如涉霸凌將依「校長成績考核辦法」處理。

校長則澄清，絕無公開辱罵學生，是看到學生模擬考成績不如預期，因此告訴學生「你們這麼聰明，只要努力一點，就不可能考出5C這樣的白癡分數」，絕無對成績5C的學生這樣說。他說，懷疑是對話遭斷章取義，但有關發言不當，讓學生、家長感受不佳深感抱歉，會反思檢討修正用字遣詞。

金姓學生家長說，校長領導風格、為人處事，影響學生和老師，有學生說，校長言語霸凌他們，在朝會等公開場合說，考4C、5C是笨蛋，校長身為教育者，說話應該是鼓勵、安慰人，反而說「這個人怎麼樣，是因他滿腦子大便」。

金姓家長說，校長用言語霸凌學生，如同霸凌家長和族人，向縣府陳情抗議，之前曾向國教署反映卻沒下文，懷疑被吃案。

南投縣教育處副處長吳美玲說，家長上月反映後，教育處已安排駐區督學和特聘督學調查，並訪談部分學生、教師，並非家長所說的「毫無下文」，縣府會盡快完成訪查。

教育處回應，縣府督學已訪談相關學生，也對其他學生抽樣訪談，只是剛好不是該名家長的子女，家長才誤解是遭冷處理。吳美玲強調，會先釐清原委，若查證確有言語霸凌，會以「校長成績考核辦法」處分校長。