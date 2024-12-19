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傳奇鋼琴家席夫舉辦「無菜單獨奏會」 曲目保密票房仍秒殺

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
英籍匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫（András Schiff）第五度來台，將舉行罕見的｢無菜單音樂會」。27日起在台北兩廳院、高雄衛武營舉行的兩場鋼琴獨奏會，事前不公布演奏曲目，每首曲子都得等席夫演奏前才會揭曉。圖／鴻宇國際藝術提供
英籍匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫（András Schiff）第五度來台，將舉行罕見的｢無菜單音樂會」。27日起在台北兩廳院、高雄衛武營舉行的兩場鋼琴獨奏會，事前不公布演奏曲目，每首曲子都得等席夫演奏前才會揭曉。圖／鴻宇國際藝術提供

「如今的音樂會變得越來越『可預測』，這是好事嗎？」英籍匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫（András Schiff）月底第五度來台，將舉行罕見的「無菜單音樂會」。27日起在台北兩廳院、高雄衛武營舉行的兩場鋼琴獨奏會，事先不公布演奏曲目，每首曲子都得等席夫演奏前才會揭曉。然而即使沒有「菜單」，如此神秘與保密的鋼琴獨奏會，台北場次開賣未久便售罄，見證這位傳奇鋼琴家的驚人魅力。

安德拉斯．席夫為當今樂壇代表性傳奇大師，紐約時報曾盛讚他的演出連巴赫也會為之自豪，2014年獲英國皇室封爵。席夫1953年生於匈牙利布達佩斯，5歲習琴，1974年奪下柴可夫斯基國際鋼琴大賽，1975年拿下英國里茲國際鋼琴大賽，隨後開啟個人職業演奏生涯。近年席夫以客席指揮/獨奏家身份獲邀與柏林愛樂、洛杉磯愛樂、歐洲室內樂團、費城管弦、德勒斯登國立管弦、伯明罕市立交響、布達佩斯節慶管弦樂團等一流樂團合作，更於全球超過20個城市，舉辦貝多芬32奏鳴曲系列講座音樂會，現場演奏並深入淺出頗析樂曲背景，是當今罕見一流學養與頂尖技術的融合典範。

2010年，席夫購買一架奧匈帝國末代皇帝卡爾一世擁有的古鋼琴。這架鋼琴1820年於維也納製造，跟貝多芬、舒伯特等音樂大師同一個時代。席夫希經常帶這座古鋼琴參加歐洲舉行的音樂會。

席夫曾四度訪台演出。席夫2020年台北場鋼琴獨奏會當晚，正是衛福部因國家交響樂團澳洲音樂家事件召開緊急記者會之時，席夫之後在高雄場的獨奏會也成為他該年最後一場演出。邀請他來台的鴻宇國際藝術表示，也許正因為如此，席夫對於台灣多了一份特殊情感，盡可能希望回來演出。

鴻宇國際藝術表示，此次席夫鋼琴獨奏會曲目安排採「無菜單料理」，是席夫在抵達台灣瞭解場館空間音響及演出用琴特質後，結合自身的體悟與發想，在演出當日為台灣樂迷量身打造最貼近完美體驗的節目。

「這場音樂會無疑是我平常的講座和講座音樂會的延伸，但它的意義遠不止於此。」席夫說，不事先公布曲目這個想法是在疫情期間誕生的，「當時我們音樂家失去了表演的機會，讓我開始思索古典音樂的未來將會如何？」他認為，如今的音樂會變得越來越「可預測」，但這是好事嗎？「我們鋼琴家很幸運，因為周圍有著極其豐富的曲目，可以從眾多的傑作中進行選擇。但選擇應該是自發性的。」

「這次，我的選擇不僅取決於我當時的心情，還取決於場地、音響效果，甚至我的樂器。」席夫說，他早上會去音樂廳獲得靈感，然後思考晚上要演奏什麼。席夫將在每首曲子之前，親自介紹曲子與挑選的原因，「舞台上的對話旨在消除觀眾和音樂家之間的牆壁和界限。」席夫表示，「我們音樂家和觀眾一樣都是人類，而不是外星球的生物，希望觀眾能感受到一些驚喜和新的發現。」

鋼琴家陳冠宇指出，席夫認為「無聲也是一種音樂。」每當他演奏完一首樂曲，不希望聽眾在他敲響最後一個音符後鼓掌，「他希望聽眾感受音符在音樂廳與聽眾之間緩慢迴旋的張力」，希望聽眾等他站起身、確定這一曲已經結束再鼓掌。而席夫的安可曲往往長達40分鐘，等於是第三個半場，展現他對演奏的熱情。

《安德拉斯．席夫 2024 鋼琴獨奏會》將於12月27日（五）晚間7時30分在台北國家音樂廳、29日（日）下午2時30分在高雄衛武營國家音樂廳舉行。相關演出及售票資訊可至OPENTIX售票網站、鴻宇國際藝術官方網站與Facebook粉絲頁查詢。

交響樂團 鋼琴 音樂會

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