6學生獲國際法研究獎 外交部勉投身外交第一線工作

外交部18日舉辦「第4屆國際法研究獎」頒獎典禮，外交部政次田中光表示，期許6名獲獎學生能持續投入國際法研究，也鼓勵投身第一線外交工作，為國家及人民權益努力奮鬥。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部18日舉行「第4屆國際法研究獎」頒獎典禮，台灣大學法律系碩士班、台北大學法律系碩士班、台灣大學政治系碩士班、政治大學外交系碩士班等6名學生獲獎。頒獎儀式簡單隆重，在場觀禮的師長、親友及外交部人員一同分享獲獎同學的喜悅與榮耀。

外交部政務次長田中光致詞表示，恭喜6名同學得獎，歡迎同學們就氣候變遷與國際人權法的交會、海洋法與國家責任、仲裁法庭、國際經貿法如資料在貿易法的定位、世界貿易組織（WTO）臨時上訴機制等議題的探討，也說明外交部設立「國際法研究獎」的宗旨，以及台灣堅定支持及遵從各項國際法規範的決心與努力。

田中光指出，期許在場獲獎同學未來能持續投入國際法的研究，也鼓勵報考外交特考，投身第一線的外交工作，在國際社會上為國家及人民權益努力奮鬥。

外交部指出，為鼓勵台灣青年學子研究國際法，充實外交實務工作能量，自民國109年設立國際法研究獎學金以來，各界對於此獎項咸表肯定，外交部歡迎大專院校青年學子踴躍投稿參加本研究獎，持續為台灣國際法研究增進更多貢獻。